18.000 Rinder durch Explosion gestorben

Vermutlich ein Unfall war Auslöser der Tragödie in Texas.

Bei einer mutmaßlichen Methanexplosion und einem Brand in einem Milchviehbetrieb im US-Bundesstaat Texas sind rund 18.000 Rinder verendet. Ein Mitarbeiter des Betriebs konnte aus dem Inneren eines Gebäudes gerettet werden und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. „Dies war der tödlichste Brand in einem Rinderstall in der Geschichte von Texas, die Ermittlungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen“, erklärte der texanische Landwirtschaftskommissar Sid Miller am Donnerstag.

US – Terrible tragedy as 18,000 dairy cows die in an explosion & fire at a farm in Texas. Because of faulty machinery 😳

What’s is even weirder is that only 1 human was inside a shed of 18,000 waiting to be milked? Just 1?

pic.twitter.com/3HfsEUU1TJ

— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) April 13, 2023