5.800 geimpfte Amerikaner haben sich mit COVID-19 angesteckt – 74 Tote

Es gibt neue Zahlen der US-Gesundheitsbehörde CDC zu Infizierten trotz COVID-19-Impfung. Für offizielle Stellen ändert sich nichts an der Einschätzung der Impfstoffe. Forscher fordern mehr Daten für eine bessere Interpretation der Zahlen.

Etwa 5.800 Amerikaner haben sich bis zum 13. April mit COVID-19 angesteckt, obwohl sie vollständig gegen das Virus geimpft sind, erklärte die Gesundheitsbehörde CDC in einer E-Mail an die Epoch Times. Von den Infizierten benötigten fast 400 eine Behandlung im Krankenhaus, 74 Menschen starben. In den USA werden die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson verwendet.

In der Erhebung sind Personen berücksichtigt, die die Infektion zwei Wochen nach der vollständigen Impfung aufweisen. In den USA werden sie „Durchbruchsfälle“ genannt, weil der Impfschutz durchbrochen wird. Etwas mehr als 40 Prozent der Infektionsfälle traten bei Menschen ab dem Alter von 60 Jahren auf, 65 Prozent waren weiblich.

Die CDC lehnte es ab, eine Aufschlüsselung nach Bundesstaaten zur Verfügung zu stellen, obwohl sie eine nationale Datenbank entwickelt hat, in der Prüfer der staatlichen Gesundheitsämter Daten für ihren Zuständigkeitsbereich eingeben, speichern und verwalten können.

Die CDC erklärte, dass bis zum 15. April „keine unerwarteten Muster in der Demographie der Fälle oder in den Eigenschaften des Impfstoffs identifiziert“ wurden. Die COVID-19-Impfstoffe seien wirksam und ein wichtiges Instrument, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen.

Alle verfügbaren Impfstoffe hätten sich als wirksam erwiesen, um schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern. Trotzdem erwarte man, wie bei anderen Impfstoffen auch, Tausende Durchbruchsfälle, obwohl der Impfstoff wie erwartet wirke.

Kein Maß für die Wirksamkeit des Impfstoffs

Die CDC-Direktorin Rochelle Walensky erklärte während einer Kongressanhörung am 15. April, dass die Ursachen für die Durchbruchsfälle untersucht würden. „Einige dieser Durchbrüche sind natürlich das Versagen einer Immunantwort im Wirt.“ Und einige von ihnen könnten im Zusammenhang mit einer im Umlauf befindlichen Virusvariante stehen.

Natalie Dean, eine Assistenzprofessorin für Biostatistik an der Universität von Florida, erklärte, dass der Prozentsatz der Impfstoffdurchbrüche in einer Population von mehreren Faktoren abhänge, einschließlich der Wirksamkeit des Impfstoffs, der Menge des zirkulierenden Virus und des zeitlichen Abstands zur Impfung.

Nach ihrer Einschätzung könnten die Zahlen nicht direkt als Maß für die Wirksamkeit des Impfstoffs interpretiert werden. Man könne sie nur gegen eine Hintergrundrate bei ungeimpften Menschen interpretieren, schrieb Dean auf Twitter.

Der Umstand, dass die meisten Durchbrüche bei älteren Erwachsenen festgestellt wurden, sollte nicht so interpretiert werden, dass der Impfstoff bei älteren Erwachsenen weniger wirksam ist. Die Mehrzahl der Impfungen sei bei älteren Erwachsenen durchgeführt worden und bei ihnen habe man auch die längste Nachbeobachtungszeit. Um die Zahlen beurteilen zu können, fordert sie mehr Informationen.

Dr. Anthony Fauci, der langjährige Leiter des National Institute of Allergy and Infectious Diseases, erklärte in einem Briefing letzte Woche, dass die Durchbruchsfälle kein Grund zur Sorge sind. Für ihn sind sie „überhaupt nicht unvereinbar mit einer 90-plus-Prozent-Impfstoff-Wirksamkeit.“ Es gebe keinen Grund zur Sorge über eine Verschiebung oder Veränderung der Wirksamkeit des Impfstoffs.

Für den Gesundheitsminister des Bundesstaates Washington, Umair Shah, erinnerten die Durchbrüche daran, dass selbst die Geimpften immer noch eine Maske tragen, soziale Distanz üben und die Hände waschen sollten, um die Verbreitung von COVID-19 auf andere, die nicht geimpft wurden, zu verhindern.

Bis zum 15. April sind in den Vereinigten Staaten mehr als 78 Millionen Menschen vollständig gegen COVID-19 geimpft worden.

Das Original erschien in The Epoch Times USA mit dem Titel: 5,800 Fully Vaccinated Americans Have Contracted COVID-19, 74 Dead: CDC (deutsche Bearbeitung von mk)

