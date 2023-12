Nach Weihnachtsfeier: 700 Beschäftigte von Airbus Atlantic krank

Nach ihrer Weihnachtsfeier sind mehr als 700 Beschäftigte von Airbus Atlantic in Frankreich krank geworden. Wie die zuständige Gesundheitsbehörde am Freitag mitteilte, zeigten die Betroffenen in den Tagen nach dem Weihnachtsessen Symptome wie „Erbrechen oder Durchfall“. Die Behörde machte keine Angaben zum Menü des Weihnachtsessens, kündigte aber eine Untersuchung an, um der Ursache der Krankheitsfälle auf den Grund zu gehen.

Airbus Atlantic ist eine Tochtergesellschaft des europäischen Luft- und Raumfahrtkonzerns Airbus und beschäftigt insgesamt 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf Ländern. Betroffen waren Beschäftigte des Standorts Montoir-de-Bretagne in Westfrankreich. (afp)