Ab 9. Februar: Schweden hebt fast alle Corona-Maßnahmen auf

Schweden geht einen Sonderweg in der Pandemie. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT News Agency/AFP via Getty Images

 Schweden hat die Aufhebung fast aller Corona-Maßnahmen ab dem 9. Februar angekündigt. „Die Pandemie ist nicht vorbei, aber wir stehen am Beginn einer komplett neuen Phase“, sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Donnerstag vor Journalisten. Verschiedene Studien hätten gezeigt, dass die Omikron-Variante des Virus „zu weniger schweren Erkrankungen“ führe.

Nach Inkrafttreten der Lockerungen am Mittwoch kommender Woche fällt die Sperrstunde für Bars und Restaurants, die bisher ab 23.00 Uhr gilt. Die Begrenzung von Besucherzahlen bei Veranstaltungen wird aufgehoben, ebenso die Pflicht zum Vorzeigen eines Impfnachweises bei Veranstaltungen in Innenräumen. Auch die Empfehlung zum Tragen einer Maske im öffentlichen Verkehr zu Stoßzeiten will die Regierung aufheben.

Schrittweise Lockerungen soll es nach Regierungsangaben bei der Rückkehr von Angestellten aus dem Homeoffice ins Büro sowie beim Übergang von der digitalen Lehre zum Präsenzunterricht an Hochschulen geben. Für Ungeimpfte soll auch nach Inkrafttreten der Lockerungen die Empfehlung gelten, große Menschenansammlungen zu vermeiden.

Testpflicht für allgemeine Bürger fällt

Die schwedische Gesundheitsbehörde kündigte eine Änderung der Empfehlungen für Corona-Tests an. „Die Testkapazitäten, die wir haben, müssen komplett auf die Gruppen ausgerichtet werden, die die Tests wirklich brauchen“, sagte der schwedische Chef-Epidemiologe Anders Tegnell. Zu diesen Gruppen gehörten Menschen in medizinischer Behandlung und Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

Für die allgemeine Bevölkerung bestehe dagegen kein Anlass mehr, sich auf das Coronavirus testen zu lassen – auch nicht bei Symptomen. Covid-19 als eine „Gefahr für die Gesellschaft“ zu sehen, sei nicht mehr angemessen, sagte Tegnell.

In Schweden haben bereits mehr als 83 Prozent der Menschen über zwölf Jahren zwei Corona-Impfstoffdosen erhalten. Fast die Hälfte der Bevölkerung ist dreifach gegen das Virus geimpft.

Schweden hatte insbesondere zu Beginn der Corona-Pandemie auf deutlich laxere Maßnahmen gesetzt als viele andere europäische Länder. So verzichtete das Land damals komplett auf Lockdowns. Landesweit starben in Schweden seit Pandemiebeginn mehr als 16.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. (afp/red)