Ab Montag in Italien: Kinos, Theater und Fitnessstudios müssen schließen – Sperrstunde für Restaurants

Nach einer erneuten Rekordzahl an Corona-Neuinfektionen hat Italiens Regierungschef Giuseppe Conte weitere Alltagsbeschränkungen angekündigt. Von Montag an müssten Kinos, Theater, Fitnessstudios schließen, teilte das Büro des Ministerpräsidenten am Sonntag mit. Für Restaurants und Bars gilt dann eine Sperrstunde ab 18 Uhr.

Die Behörden in Italien hatten am Samstag fast 20.000 neue Positivergebnisse mit Covid-19 innerhalb von 24 Stunden gemeldet. In mehreren Regionen des Landes gelten bereits strenge Beschränkungen.

Vor allem in Rom und Neapel hatte es in den vergangenen Tagen heftige Proteste gegen die Maßnahmen gegeben. (dpa)