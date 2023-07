Ältester Sohn von NBA-Star LeBron James erleidet Herzstillstand beim Training

Bronny James hat nach Angaben seiner Familie einen Herzstillstand erlitten. Die Familie sagte zu, die Öffentlichkeit zu informieren, sobald neue Informationen über Bronnys Gesundheitszustand vorlägen.

Der 18-jährige Sohn des Basketball-Superstars LeBron James hat nach Angaben seiner Familie einen Herzstillstand erlitten und überlebt. „Gestern erlitt Bronny James während eines Trainings einen Herzstillstand“, teilte seine Familie am Dienstag mit. „Das medizinische Personal konnte Bronny versorgen und ins Krankenhaus bringen. Er ist jetzt in stabilem Zustand und liegt nicht mehr auf der Intensivstation.“

