Airbus: Produktion der A320-Familie in China verdoppelt

Chinesische Mitarbeiter arbeiten in einer Fabrik in Shenyang in Chinas nordöstlicher Provinz Liaoning am Rumpf eines Airbus A220-Flugzeugs, Mai 2020. Foto: STR/AFP via Getty Images

Im wachsenden asiatischen Markt setzt Airbus auf den Standort China.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will seine Produktion in China verdoppeln. Airbus-Chef Guillaume Faury kündigte am Donnerstag in China an, dass der Konzern eine zweite Fertigungsstraße im Werk in Tianjin bauen werde. Damit verdopple sich die Produktion von Flugzeugen der A320-Familie auf chinesischem Boden. Faury begleitete den französischen Präsidenten Emmanuel Macron auf seiner Chinareise.

Es sei „vollkommen logisch“ für Airbus, die Produktion in China zu erhöhen, denn der Markt dort wachse, sagte Faury. Airbus produziere für die chinesischen Fluggesellschaften „und wahrscheinlich auch für andere Kunden in der Region“.

Der Rahmenvertrag über die Werkserweiterung wurde in Peking im Beisein von Macron und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping unterzeichnet. Die zweite Fertigungslinie in Tianjin soll demnach im zweiten Halbjahr 2025 in Betrieb gehen.

Airbus produziert seit 2008 in Tianjin. Schon mehr als 600 A320-Maschinen wurden dort fertiggestellt. Derzeit werden vier Maschinen pro Monat produziert; im Laufe des Jahres sollen es sechs pro Monat werden.

Mit der zweiten Fertigungsstraße in China würde Airbus insgesamt über zehn verfügen. Der Flugzeugbauer verfügt zudem über vier in Hamburg, zwei in Toulouse und zwei in Mobile in den USA. (afp/red)