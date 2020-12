Amistad Project: 280.000 Stimmzettel laut Whistleblower verschwunden

Fast 300.000 Stimmzettel sind auf mysteriöse Weise vor der Wahl verschwunden, erklärte die Rechtsgruppe "The Amistad Project”. Sie legte Beweise vor. Zwei Whistleblower sagten aus.

Dem „Amistad Project” zufolge sind am 21. Oktober rund 280.000 Stimmzettel beim Transport von Bethpage, New York, nach Lancaster verschwunden. Nach Angaben von Phil Kline, Ex-Generalstaatsanwalt von Kansas und Leiter des „Amistad Projects” gibt es mehrere Augenzeugenberichte sowie handfeste Beweise.

„Dieser Beweis bedarf einer Untersuchung und verlangt nach Antworten. Das amerikanische Volk verdient solche Antworten“, so Kline.

Drei Zeugen sagten aus, von denen zwei als Leiharbeiter bei einem US-Post-Dienstleister arbeiten.

Jesse Morgan, Lkw-Fahrer der US-Post, sagte, er transportierte etwa 288.000 Stimmzettel von New York nach Lancaster. Das Ganze sei sehr merkwürdig gewesen, da die Stimmzettel alle mit Harrisburg versehen waren, aber nach Lancaster transportiert wurden. Nach seiner Ankunft im USPS Depot in Lancaster seien sowohl der Truck als auch die Stimmzettel verschwunden.

Der Transport von Stimmzetteln über die Grenze von Bundesstaaten – wenn das stimmt – wäre ein Bundesverbrechen.

Morgan weiter: „Am 21. Oktober, als ich zu meiner üblichen Route in Bethpage, New York, eintraf, sprach ein Spediteur dreimal über Stimmzettel, die in meinen Anhänger geladen werden sollten. Er sagte: ‚Hey, Sie haben heute einen Stimmzettel‘ oder ‘Sie haben heute Stimmzettel’. Er zeigte mir sogar ein Einschreiben und sagte: ‚Jemand wollte wirklich, dass seine Stimme zählt‘.“

Whistleblower: Post plante zehntausende Stimmen rückzudatieren

Ein anderer USPS-Whistleblower, Ethan Pease aus Madison, Wisconsin, sagte während der Pressekonferenz, er arbeite als Subunternehmer der USPS und behauptete, man habe ihm gesagt, dass die Post plane, Zehntausende von Briefwahlsendungen vor der Wahl am 3. November zurückzudatieren. Pease und Kline behaupteten, es handele sich um einen Versuch, die Abgabefrist für die Stimmzettel zu umgehen.

Kline zufolge gebe es sowohl Institutionen als auch öffentliche Personen, die die eidesstattlichen Erklärungen der Whistleblower leicht bestätigen können. Doch viele von ihnen weigern sich, öffentlich auszusagen.

„Es gibt Gründe, warum sich die Menschen so verhalten und warum sie nicht aussagen wollen […]. Im Allgemeinen gibt es dafür einen oder zwei Gründe oder eine Mischung aus beiden: Sie haben Angst, oder sie haben etwas getan oder an etwas teilgenommen, von dem sie nicht wollen, dass andere es erfahren.“

Die Gruppe „Amistad Project” reichte in den letzten Wochen in mehreren Staaten Klagen ein, darunter am 26. November in Michigan.

Sie sagten, sie seien vom FBI und von Staatsanwälten verschiedener Gerichte kontaktiert worden. (ntd/nmc)