Trump gewann zwei Drittel der Klagen wegen Wahlunregelmäßigkeiten

Was die Mainstream-Medien verschweigen

Wie eine Auswertung des Bürgerjournalisten John Droz Jr. zeigt, ist die Behauptung von Mainstream-Medien, Social-Media und Faktenprüfern falsch, dass alle Klagen wegen Wahlunregelmäßigkeiten bei der US-Wahl 2020 von Ex-Präsident Donald Trump von den Gerichten abgewiesen wurden.

Droz aus Morehead in North Carolina, ermittelte, dass Trump und die Republikaner bereits 15 von 22 Gerichtsverfahren gewonnen haben, das heißt zwei Drittel aller vor Gericht verhandelten Fälle.

John Droz und ein Team von Freiwilligen durchforsteten Gerichtsakten, um den Ausgang von 81 Klagen nachzuvollziehen, die im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl am 3. November 2020 eingereicht wurden. Sämtliche Fälle (bis zum 6. Februar) listete Droz auf einer Webseite auf.

Von den 81 Fällen wurden 11 zurückgezogen oder zusammengeführt. 23 wurden wegen mangelnder Klagebefugnis oder aus anderen Gründen abgewiesen. Laut Droz hat keiner der Parteien in diesen 11 bzw. 23 Fällen gewonnen oder verloren. Da sie inhaltlich vor Gericht nicht verhandelt wurden.

Von den übrigen 47 Verfahren wurden 22 abgeschlossen. In alle diesen Fällen hat das Gericht Argumente gehört, Beweise geprüft und dann eine Entscheidung getroffen.

Von abgeschlossenen 22 Verfahren hat Trump bzw. die Republikaner 15 gewonnen und 7 verloren. Bei 25 Klagen steht die Entscheidung noch aus.

Somit haben Trump und die Republikaner „die Mehrheit der Klagefälle von 2020, die vollständig verhandelt wurden, gewonnen“, sagte Droz in einer Erklärung. „Ist es das, was die Mainstream-Medien berichten?“

Zu den rechtlichen Siegen für die Republikaner gehören:

RNC gegen Miller vor einem Gericht in Iowa: Das Republikanische Nationalkomitee gewann eine einstweilige Verfügung gegen Briefwahlanträge.

RNC gegen Gill vor einem Gericht in Iowa: Die Trump-Kampagne erwirkte eine einstweilige Verfügung, die Bezirksbeamte verbietet, unterschriebene Formulare mit vorgedruckten Informationen zu verteilen und zu akzeptieren.

Präsident Trump gegen Boockvar vor Gericht in Pennsylvania: Der Trump-Kampagne erwirkte eine einstweilige Verfügung gegen die Auszählung von Briefwahlstimmen, bei denen Wähler erst Tage nach dem Wahltag einen Identitätsnachweis erbringen konnten.

Droz merkte an, dass sich nur drei Klagen mit Ungenauigkeiten der Wahlmaschinen befassten.

Eine davon wurde abgewiesen (aufgrund der Zuständigkeit), eine wurde abgelehnt (es wurde keine Offenlegung gewährt), und eine ist noch nicht entschieden (Offenlegung wurde gewährt).“

Dies sei jedoch nicht ungewöhnlich, da der juristische Nachweis von Betrug oder Manipulationen von Wahlgeräten sehr umfangreiche Ermittlungsarbeit erfordere. Dazu sei Zeit vor der Auszählung der Wahlmännerstimmen zu knapp gewesen.

„Wir sind der Meinung, dass die Öffentlichkeit viel besser über das Thema Wahlintegrität aufgeklärt werden muss – und ein genaueres Verständnis der Klagekomponente ist ein wichtiger Teil davon“, schrieb Droz. Das sei auch der Grund für seinen Bericht.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: Trump Won Two-Thirds of Election Lawsuits Where Merits Considered (deutsche Bearbeitung von aa)