CNN-Moderator und Biden-Berater nehmen an Treffen der KP Chinas teil

Der „CNN“-Moderator Fareed Zakaria sowie Lawrence Summers, der Berater der Biden-Kampagne, nahmen am 20. November an einer internationalen Konferenz teil, die von der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) ausgerichtet wurde.

Chinas Staatschef Xi Jinping unterstützt die jedes Jahr stattfindende Konferenz, indem er Briefe schickt oder sich mit den Teilnehmern trifft. In diesem Jahr wurde ein Brief von ihm auf der Konferenz vorgelesen. Darin pries er den sogenannten Erfolg der KPC gegen die Armut in China.

Die fast 20 chinesischen Redner sind allesamt hochrangige Vertreter der KPC. Dazu gehören der Leiter des staatlichen „Forschungsinstituts für Marxismus, Leninismus und Maoismus“ und der Vizepräsident des „Zentralinstituts für Sozialismus“, der die KP-Abteilung „Einheitsfront“ leitet.

Propaganda mittels „Einheitsfront“

Die USA werfen der Abteilung „Einheitsfront“ vor, Auslandsoperationen der Kommunistischen Partei zur Einflussnahme zu leiten. Sie koordiniere tausende von Organisationen in Übersee, mit dem Zweck Propaganda zu verbreiten. Außerdem würde sie lokale Eliten und chinesische Dissidenten-Gruppen unterdrücken.

Die Konferenz lief unter dem Motto: „China verstehen“. Ihr Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen der KP Chinas und dem Rest der Welt zu fördern – und, wie sie es nennen, „eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen“.

Dafür benutzt und benötigt die KPC die Unterstützung bekannter Persönlichkeiten anderer Staaten. Dazu gehören unter anderem Gordon Brown, britischer Ex-Premierminister, und Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages.

Armut in China

Noch immer verdient fast die Hälfte der chinesischen Bevölkerung im Durchschnitt weniger als 130 Euro im Monat, wie die „South China Morning Post“ im Mai 2020 berichtete. So gibt es laut Ministerpräsident Li Keqiang in China 600 Millionen Menschen mit einem Monatseinkommen von 1.000 Yuan (123 Euro).

Die derzeit zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, das kommunistische China, hat eine der höchsten Einkommensunterschiede der Welt. Eine Führerelite von einem Prozent besitzt laut „Financial Times“ ein Drittel des gesamten Reichtums des Landes.

He Keng, ein ehemaliger chinesischer Staatsbeamter, sagt, China solle sich damit zurückhalten, sich als „wohlhabende Gesellschaft“ zu bezeichnen. He war stellvertretender Direktor des Ausschusses für Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten des Nationalen Volkskongresses.

Zu Xis „chinesischem Traum“ von einer „umfassend wohlhabenden Gesellschaft“ sagte er, dass es immer noch 1,1 Milliarden Menschen in China gebe, die nicht zum Mittelstand gehören. Online sind seine Worte in China jetzt nicht zu finden; sie wurden zensiert.