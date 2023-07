Bei Stresstest: 28-jähriger Profi-Basketballer stirbt an Herzinfarkt

Der Basketball-Sport trauert um Oscar Cabrera Adames. Der Basketball-Profi ist im Alter von 28 Jahren nach einem plötzlichen Herzversagen verstorben – weniger als zwei Jahre, nachdem er den Fans erzählt hatte, dass die Impfungen von Pfizer bei ihm zu einer impfstoffbedingten Myokarditis führten.

Der Profi-Basketballspieler Óscar Cabrera Adames starb letzte Woche während eines Belastungstests in einem Gesundheitszentrum in der Dominikanischen Republik an einem Herzinfarkt, wie „Fox News“ berichtete. Im Dezember 2021 war Cabrera Adames während eines Spiels auf dem Spielfeld zusammengebrochen. Er machte dafür eine durch die Corona-Impfung ausgelöste Myokarditis verantwortlich.

Der Sportkommentator Héctor Gómez teilte auf Instagram mit, dass sich der 28-jährige dominikanische Spieler, der in der spanischen Profiliga spielt, einem Stresstest unterzogen hatte, als er starb. Bei einem solchen Test wird die Herzfunktion bei körperlicher Aktivität untersucht. Berichten zufolge ist unklar, ob der Stresstest den Herzinfarkt ausgelöst hat.

Adames: „Es war Pflicht, sonst hätte ich nicht arbeiten können“

Cabrera Adames war zuvor ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er während eines Spiels im Dezember 2021 auf dem Spielfeld zusammengebrochen war. Damals postete er in den sozialen Medien:

„Ich habe eine verdammte Myokarditis durch einen verdammten Impfstoff bekommen. (Ich bekam zwei Dosen von Pfizer) Und ich wusste es! Viele Leute haben mich gewarnt.“

Cabrera Adames schrieb, dass er sich impfen lassen musste, um weiter spielen zu können.

„Es war Pflicht, sonst hätte ich nicht arbeiten können. Ich bin ein internationaler Profisportler und spiele in Spanien. Ich habe keine gesundheitlichen Probleme, nichts, nicht erblich bedingt, kein Asthma, NICHTS! Mitten in einem Spiel bin ich plötzlich zusammengebrochen und fast gestorben. Ich erhole mich immer noch und habe elf verschiedene kardiologische Tests machen lassen, und raten Sie mal? Sie haben nichts gefunden.“

Die Ärzte hätten ihm mitgeteilt, er könne mindestens fünf Monate lang nicht spielen, bis seine Herzentzündung zurückgegangen sei.

Forschungsergebnisse zeigen jedoch, dass die Auswirkungen einer durch Impfung ausgelösten Myokarditis viel länger anhalten können als fünf Monate.

Ein Fan postete den ursprünglichen Beitrag von Cabrera Adames zusammen mit einem Video, das zeigt, wie er im Jahr 2021 auf dem Spielfeld zusammenbricht.

Muere el jugador de baloncesto Óscar Cabrera de un infarto a los 28 años, después de tener miocarditis post-„vacuna Covid“ 1. En 2021 se desploma en directo en un partido (Ver video). Video ya posteado aquí en su momento. (Imbéciles me decían: no tiene nada q ver la „vacuna“) pic.twitter.com/bd52BBKUqC — Libertario (@QuotesforGoal) June 25, 2023

Medien bezeichnen Vorwürfe als „Verschwörungstheorie“

Einige Medien, darunter „Newsweek“, bezeichneten Behauptungen, wonach Cabrera Adames‘ angeblich impfstoffbedingte Myokarditis mit seinem Herzinfarkt in Verbindung steht, als „Verschwörungstheorie“.

Myokarditis ist eine schwächende Herzerkrankung. Eine schwere Myokarditis kann den Herzmuskel dauerhaft schädigen und möglicherweise zu Herzversagen führen.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC hat Myokarditis als schwerwiegende Nebenwirkung des Corona-Impfstoffs bereits anerkannt – insbesondere bei jungen Männern.

Der Kardiologe Dr. Peter A. McCullough teilte „The Defender“ in einer E-Mail mit, dass der Tod von Cabrera Adames im Zusammenhang mit seiner zuvor gemeldeten Myokarditis besorgniserregend sei und weiter untersucht werden sollte.

Er sagte: „Es macht mir Sorge, dass er 2021 eine symptomatische Myokarditis erlitt und nun 2023 bei einem Routine-Stresstest stirbt. Dies erfordert eine Autopsie und eine Bewertung seiner Impfstoffaufzeichnungen, früherer Bluttests, EKGs, Echokardiogramme und MRTs, um Hinweise auf sein Risiko für eine tödliche COVID-19-Impfstoff-induzierte Myokarditis zu finden.“

„Basketball Insiders“ schrieb dazu: „Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir noch keine offizielle Erklärung zur Todesursache von Óscar Cabrera Adames. Alles, was wir wissen, ist, dass Myokarditis die Fähigkeit des Herzens, Blut zu pumpen, einschränkt und in den meisten Fällen mit einem plötzlichen Tod aufgrund von Herzversagen endet.“

McCullough schrieb in einem Twitter-Post, dass ein Grund für den plötzlichen Tod so vieler Sportler darin liegt, dass sie nicht wissen, dass sie Myokarditis haben und Menschen mit Myokarditis Sport vermeiden sollten.

Cardiology guidance for years–NO exercise in patients with myocarditis. Can trigger sudden cardiac death. Many athletes never feel C19 vax myocarditis. Explains why so many athletes are dying. Feel free to use this graphic. #courageousdiscourse @ACCinTouch @American_Heart https://t.co/QTSdaDUI53 pic.twitter.com/3EqrGK62rx — Peter A. McCullough, MD, MPH™ (@P_McCulloughMD) June 24, 2023

FDA und CDC hielten Nebenwirkungen vorerst geheim

In einem Bericht vom Mai 2021 gab die US-Gesundheitsbehörde CDC bekannt, dass Myokarditis und Perikarditis unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit den COVID-19-mRNA-Impfstoffen sind, insbesondere bei jungen Männern.

Es gibt jedoch Belege dafür, dass die CDC und die US-Arzneimittelbehörde (FDA) bereits am 19. Februar 2021 von einem Myokarditis-Risiko wussten, die Daten jedoch vor der Öffentlichkeit geheim hielten, bis die FDA eine Notfallzulassung für die Impfstoffe erließ und die CDC die Impfung von Kindern im Alter von 12 bis 15 Jahren empfahl.

Professionelle Sportligen wie die NFL begannen im August 2021 damit, die Impfungen verpflichtend vorzuschreiben. Das passierte, nachdem die Arzneimittelbehörde im Juni 2021 nach dem CDC-Bericht vom Mai 2021 eine Warnung über das Risiko von Myokarditis und Perikarditis in die Informationsblätter von Moderna und Pfizer aufgenommen hatte.

Seitdem stieg die Zahl der plötzlichen Todesfälle bei Sportlern sprunghaft an. Joseph Mercola berichtete, dass es seit März 2021 Herzstillstände und andere Herzprobleme bei Spitzensportlern in nie da gewesenem Ausmaß gab. Er wies darauf hin, dass zwischen März 2021 und März 2022 769 Sportler während eines Spiels mit Herzproblemen auf dem Spielfeld zusammenbrachen.

Das Durchschnittsalter der Athleten, die einen Herzstillstand erlitten, liegt bei nur 23 Jahren.

Laut Edward Dowd dokumentierte eine Schweizer Studie vor dem Jahr 2021 einen Durchschnitt von 29 Todesfällen pro Jahr in dieser Altersgruppe. Dowd, ein ehemaliger BlackRock-Fondsmanager, ist der Autor des Buches „‚Cause Unknown‘: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022“.

Dieser Artikel wurde von der Website „The Defender“ – Children’s Health Defense’s News & Views übernommen. Hier können Sie „The Defender“ abonnieren oder hier an Children’s Health Defense spenden.