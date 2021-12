Belarus beklagt Angriff auf Diplomaten in London

Foto: SHAMIL ZHUMATOV/POOL/AFP via Getty Images

Belarussischer Machthaber Alexander Lukaschenko. Moskau, 9. September 2021. Symbolbild. Foto: SHAMIL ZHUMATOV/POOL/AFP via Getty Images

In London ist nach Angaben aus Minsk ein belarussischer Diplomat von einem unbekannten Angreifer verletzt worden. Der Angriff sei von Verdächtigen ausgegangen, die zu einer „radikalen Einwanderergruppe“ gehörten, erklärte das belarussische Außenministerium am Montag.

Die Angreifer in London beschädigten nach Angaben des Außenministeriums in Minsk die Fassade der belarussischen Botschaft und griffen mehrere Mitarbeiter an. Ein Diplomat habe mit einer gebrochenen Nase ins Krankenhaus gebracht werden müssen. Außerdem habe er eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und einen Zahn eingebüßt. Die britische Polizei erklärte, sie habe einen Mann festgenommen.

Der belarussische Diplomat Andrej Miskewisch sagte der Nachrichtenagentur Belta, sein Kollege sei von vier Männern und einer Frau angegriffen worden. Das belarussische Außenministerium reichte nach eigenen Angaben wegen des Vorfalls einen „scharfen Protest“ in London ein. (afp/dl)

