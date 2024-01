USA wollen Huthi-Miliz wieder als Terrororganisation einstufen

Huthis, von denen einer ein Porträt des Huthi-Führers Abdul Malik al-Houthi (l.) in der Hand hält. Das Bild entstand nach den Angriffen der US-amerikanischen und britischen Streitkräfte in der von den Huthi kontrollierten Hauptstadt Sanaa (Jemen) am 12. Januar 2024. Foto: MOHAMMED HUWAIS/AFP über Getty Images