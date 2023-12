Bis nach Argentinien hat es gebraucht: Treffen zwischen Orbán und Selenskyj

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trafen sich am Sonntag, 10. Dezember, für ein kurzes, aber intensives Gespräch auf der Besuchertribüne des argentinischen Parlaments. Das Treffen fand am Rande der Amtseinführung des neuen argentinischen Präsidenten Javier Milei statt.

Während Orbán in Argentinien mit Milei – auch beschrieben als „Argentiniens Trump“ – einen neuen Verbündeten gefunden zu haben scheint, war Selenskyj bemüht, in Südamerika Beistand für die Kriegsanstrengungen seines Landes zu gewinnen.

Nach Angaben der ungarischen regierungsnahen Presse zielte der Argentinien-Besuch Selenskyjs auch darauf ab, Orbán im Vorfeld des EU-Gipfels Ende dieser Woche zur Unterstützung der Ukraine zu bewegen. In der letzten Woche hatte Ungarns Regierungschef mehrfach angedeutet, dass er die EU-Vorschläge zur Ukraine blockieren werde. Sowohl in Bezug auf den Beginn von EU-Beitrittgesprächen der Ukraine als auch hinsichtlich der Gewährung von weiteren 50 Milliarden Euro Hilfsgelder für Kiew.

Etliche Kommentare über das unerwartete Treffen erschienen auf X und in den Medien. Beide Seiten waren allerdings sehr wortkarg, wenn es um den Inhalt des Gesprächs ging.

Der Pressesprecher des Ministerpräsidenten, Bertalan Havasi, sagte nur, dass Orbán Selenskyj mitgeteilt habe, dass „in der Frage des EU-Beitritts der Ukraine die Mitgliedstaaten der Europäischen Union diese Frage kontinuierlich diskutieren“.

„Kyiv Post“ veröffentlichte ein Video von dem anscheinend angeregten Gespräch zwischen den beiden. Mit dem Zusatz, dass „die Einzelheiten des Gesprächs nicht bekannt sind“.

⚡️President Volodymyr #Zelensky briefly spoke with the Prime Minister of Hungary, Viktor #Orban, during the inauguration ceremony of the newly elected President of #Argentina, as reported by European Pravda.

The details of the conversation are not known. pic.twitter.com/BJjXbPaf8A

— KyivPost (@KyivPost) December 10, 2023