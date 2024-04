Ausland Großkundgebung in Brasilien

Bolsonaro lobt Elon Musk: Ein Mann, der „die Freiheit für uns bewahrt“

An der Copacabana in Rio de Janeiro trafen sich am Sonntag Tausende Menschen zu einer Kundgebung von Jair Bolsonaro. Dieser lobte Elon Musk, der ihm zeige, „wieviel Freiheit wir schon verloren haben“.