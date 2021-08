„Boss der Bosse“ der ‚Ndrangheta in Spanien festgenommen

Mafiaboss in Haft

Die spanische Polizei hat einen der meistgesuchten Mafiabosse der kalabrischen ‚Ndrangheta festgenommen. Beamte stellten Domenico Paviglianiti in einem Arbeiterviertel in Madrid, wie die spanische Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei dem mit der italienischen Polizei gemeinsam ausgeführten Einsatz fanden die Beamten den Angaben zufolge einen gefälschten portugiesischen Ausweis, knapp 6000 Euro Bargeld und sechs Handys.

Paviglianiti war für Mafia-Geschäfte im Norden Italiens und in Südamerika zuständig. Die italienischen Medien bezeichneten ihn als „Boss der Bosse“, er soll in den 1980er und 1990er Jahren Morde begangen und unter anderem Drogen im großen Stil geschmuggelt haben. Er war 1996 bereits einmal in Spanien festgenommen und drei Jahre später nach Italien ausgeliefert worden, wo er zu lebenslanger Haft verurteilt worden war.

Durch seine Anwälte konnte der Mafioso zwar vorzeitig nach 20 Jahren freikommen, aber ein italienisches Gericht widerrief die frühzeitige Entlassung 2019. Daraufhin wurde erneut ein internationaler Haftbefehl ausgestellt.

Die ‚Ndrangheta gilt mittlerweile als die mächtigste Mafiaorganisation in Italien. Sie schreckt weder vor Mord noch vor Erpressung zurück und steckt hinter Drogenhandel, Geldwäsche und illegaler Müllentsorgung. (afp)

