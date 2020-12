Brasilianischer Präsident: Habe Informationen über Betrug bei der US-Präsidentenwahl

Vor Kurzem sagte der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, dass ihm „eine Menge Betrug“ bei den US-Präsidentschaftswahlen bekannt sei und dass er warten werde, bis der Sieger inmitten angefochtener Wahlergebnisse erklärt wird.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro äußerte sich am 29. November gegenüber Reportern zur Wahl: „Ich habe meine Informationsquellen, dass es dort wirklich eine Menge Betrug gab. Niemand spricht darüber. Und ob es genügte, den Sieg für den einen oder den anderen zu erklären, das weiß ich nicht.“

„Ich halte mich etwas zurück“, fügte der konservative brasilianische Präsident hinzu, als er gefragt wurde, ob er Biden als designierten Präsidenten anerkennen würde.

Er äußerte auch Zweifel am derzeitigen elektronischen Wahlsystem Brasiliens. Dies sei seiner Meinung nach betrugsanfällig. Er drängte sein Land, für die Präsidentschaftswahlen 2022 zu einem klassischen Wahlverfahren mit Papier zurückzukehren.

Auch Trump drängte die Homeland Security (Ministerium für Innere Sicherheit) in diesem Jahr dazu, die Bundesstaaten zu ermutigen, Papierstimmzettel zu verwenden, um die Wahl abzusichern.

Bolsonaro: Auszählung muss öffentlich sein

„Sie brauchen eine zuverlässigere Art der Stimmabgabe und die Auszählung muss öffentlich sein“, fuhr Bolsonaro fort.

„Es kann nicht sein, dass landesweit ein halbes Dutzend Menschen die Stimmen auszählen“, sagte er über die Methoden, die derzeit zur Auszählung der Stimmzettel ergriffen werden.

Eine Reihe von Nachrichtenagenturen haben Biden zum Sieger der Präsidentschaftswahlen 2020 erklärt. Offiziell beauftragt, die Wahl auszurufen, sind nur die Wahlmänner der Bundesstaaten und das Electoral College (Wahlmännerkollegium).

Jeder Bundesstaat hat unterschiedliche Fristen, innerhalb derer die Beamten ihre Wahlergebnisse bestätigen müssen, und das Electoral College stimmt am 14. Dezember ab. Die Vollversammelung des Kongresses wird dann die Stimmen am 6. Januar 2021 verlesen.

Trumps Team und die Republikaner haben Klagen in den umkämpften Bundesstaaten eingereicht, in denen Beweise für Wahlbetrug angeführt werden. In einigen Fällen wird damit gerechnet, dass die Berufungen bis zum Obersten Gerichtshof gehen werden.

Die Epoch Times wird den Sieger erst erklären, wenn alle Ergebnisse bestätigt und alle rechtlichen Verfahren geklärt sind.

(Mit Materialien von The Epoch Times/yh)