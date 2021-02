„Brennt es nieder!“: BLM und Antifa marschieren durch Washington und bedrohen Restaurantbesucher

Amerika kommt nicht zur Ruhe. Nach wie vor randalieren Linksextreme in verschiedenen Bundesstaaten und halten die Polizei in Atem.

Black Lives Matter und Aktivisten der Antifa haben seit der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden nicht aufgehört, in amerikanischen Städten zu randalieren und gegen Staat und Polizei zu rebellieren.

Am 6. Februar marschierten Mitglieder der linksradikalen Gruppen durch Washington und bedrohten die Menschen beim Abendessen, wie Videoaufnahmen und Berichte zeigen. Dabei riefen sie: „Brennt es nieder!“ Und weiter:

„Wir sind heute Abend hier, weil schwarze Leben wichtig sind. Obwohl schwarze Leben wichtig sind, sterben immer noch schwarze Menschen durch die Hände der Polizei, die von unseren Steuergeldern bezahlt wird.“

Andere Videoaufnahmen, die von unabhängigen Journalisten vor Ort hochgeladen wurden, zeigten, wie Antifa-Aktivisten mit den Polizeibeamten kämpften. Die Beamten versuchten, die gewaltbereiten Protestler, die teilweise komplett in Schwarz gekleidet waren, von den Restaurants fernzuhalten.

An officer swats away one of the flashlights, leading to brief clashes as police push forward into the crowd in front of outdoor diners here in DC #DC #DCProtests #WashingtonDC pic.twitter.com/UuA76fH5X4

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) February 7, 2021