Bruder von Michael Flynn wird Leiter der U.S. Army Pacific

Michael Flynn hat zuletzt zu den unerschütterlichen Unterstützern Donald Trumps gehört. Jetzt wurde seinem Bruder Charles Flynn die Leitung der U.S. Army Pacific übertragen.

Das Pentagon gab bekannt, dass Generalleutnant Charles Flynn, der jüngere Bruder des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn, mit der Leitung der U.S. Army Pacific, einem der neun Hauptkommandos der US Army, beauftragt wird.

Laut einer Erklärung des Verteidigungsministeriums vom 25. Januar machte der Stabschef der Armee die Ankündigung als Teil einer Reihe von Anweisungen.

Flynn, dessen Beförderung zum Vier-Sterne-General zuvor bestätigt worden war, diente bisher als stellvertretender Stabschef der Abteilung G-3/5/7 der U.S. Army. Im Rahmen der neuen Aufgabe wird Flynn in das Hauptquartier der U.S. Army Pacific nach Fort Shafter, Hawaii, versetzt, wo er als kommandierender General dienen wird.

Die U.S. Army Pacific ist Bestandteil der Armee des U.S. Indo-Pazifik-Kommandos und übernimmt die Aufsicht und Kontrolle über die Operationen der Armee in ihrem Verantwortungsbereich, mit Ausnahme der koreanischen Halbinsel.

In den letzten Jahren kommandierte Flynn die 25. Infanteriedivision auf Hawaii, danach wurde er stellvertretender kommandierender General des Pazifik-Kommandos der U.S. Armee, wie es in seiner Biographie heißt.

Flynn ist ein Absolvent des U.S. Naval War College, wo er einen Master-Abschluss in nationaler Sicherheit und strategischen Studien erwarb. Außerdem erwarb er einen Master-Abschluss in gemeinsamer Kampagnenplanung an der National Defense University.

Zu seinen Auszeichnungen und Orden gehören die Distinguished Service Medal, Legion of Merit, Bronze Star und die Defense Meritorious Service Medal.

Generalleutnant Charles Flynn und andere Pentagon-Mitarbeiter standen in den letzten Tagen wegen des Einsatzes von Truppen der Nationalgarde im Zusammenhang mit der Erstürmung des Kapitols am 6. Januar in der Kritik.

Beamte der Stadt Washington und der Capitol Police hatten behauptet, das Pentagon habe nur langsam auf ein Hilfeersuchen der Nationalgarde reagiert, um die Gewalt zu unterdrücken. Flynn erzählte der „Washington Post“, er sei während eines Anrufs mehrere Minuten im Raum gewesen, als lokale Beamte um Unterstützung durch die Nationalgarde gebeten hätten.

Flynn sagte der „Washington Post“, er habe den Raum verlassen, bevor das Treffen zu Ende gewesen sei, in der Erwartung, dass der damalige Armeesekretär Ryan McCarthy bald den Einsatz der Nationalgarde anordnen würde.

„Ich betrat den Raum, nachdem der Anruf begonnen hatte, und verließ ihn vor dem Ende des Anrufs, da ich glaubte, dass eine Entscheidung des Sekretärs unmittelbar bevorstand, und um bei der Ausführung der Entscheidung zu helfen, musste ich in meinem Büro sein“, erklärte Flynn der Zeitung.

