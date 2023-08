China-Forscher: Peking will Militärbasis in Westafrika errichten

Chinesisches Militärpersonal bei der Eröffnungszeremonie der neuen chinesischen Militärbasis in Dschibuti am 1. August 2017. Foto: STR/AFP/Getty Images

Das kommunistische China ist bestrebt, seine Seemacht auf globaler Ebene zu demonstrieren. Das Land wird wahrscheinlich bald in neue Stützpunkte in Afrika investieren, um seine weltweite militärische Präsenz auszubauen, sagen Experten.

Der Bau neuer Stützpunkte entweder weiter draußen im Pazifik oder an der Atlantikküste Afrikas würde China eine deutlich verbesserte operative Fähigkeit verleihen, so Brent Sadler, ein leitender Forschungsmitarbeiter der konservativen Denkfabrik The Heritage Foundation.

„Ihr Modell ist anders, aber in vielerlei Hinsicht werden sie am Ende des Tages Basen haben, die denen der Vereinigten Staaten ähneln“, sagte Sadler während eines Vortrags bei The Heritage Foundation am 15. August.

Er fügte hinzu, dass das chinesische Regime Trägerkampfgruppen aufbaue, die größtenteils ähnlich wie die amerikanischen Gruppen operieren würden. Um die Kriegsschiffe im Ausland zu unterhalten, sei es notwendig, dem ersten Marinestützpunkt des Regimes, der 2017 im ostafrikanischen Dschibuti errichtet wurde, weitere Stützpunkte hinzuzufügen.

Durch den Bau einer neuen Basis an der Westküste Afrikas – möglicherweise in Äquatorialguinea – könnte das Regime seine Fähigkeit, Kampfgruppen mit Munition und Treibstoff zu versorgen, weiter ausbauen und auf unbestimmte Zeit im Atlantik operieren, so Sadler.

„Das wäre ein neues Einfallstor für China“, sagte Sadler. „So weit weg zu sein, würde es ihnen ermöglichen, Marineoperationen – militärische Operationen – im Atlantik durchzuführen.“

In diesem Zusammenhang sagte Sadler, dass die Geheimhaltungspolitik des Regimes in Bezug auf militärische Projekte bedeuten könnte, dass ein solcher Stützpunkt oder zumindest Verhandlungen über seine Errichtung bereits im Gange seien.

„Die Chinesen haben jede Absicht abgestritten, jemals Flugzeugträger zu entwickeln, bis sie einen hatten“, sagt Sadler. „Das sagten sie mehr als ein Jahrzehnt lang, bis es fast unmöglich wurde, es zu ignorieren.“ Sadler zufolge müssen die USA ihre Außenpolitik überdenken und ihre Flottenpräsenz mit wirtschaftlicher Entwicklung und einer energischeren Diplomatie verknüpfen.

China braucht neue Stützpunkte

Der Zustrom von Geld und anderen Ressourcen aus China in westafrikanische Länder könnte ein weiteres Anzeichen dafür sein, dass eine solche Expansion in vollem Gange ist, meint Alexander Wooley, Direktor für Partnerschaften und Kommunikation bei AidData, einer Denkfabrik, die staatliche Entwicklungshilfeprojekte analysiert.

„Sie werden irgendwo in der Region einen Stützpunkt haben“, sagt Wooley. In welchem Land das sein könnte, sagten sie aber nicht.

Tatsächlich hat AidData unter der Leitung von Wooley kürzlich einen neuen Bericht fertiggestellt, der Chinas Investitionen in Überseehäfen und seine Beziehungen zu lokalen Eliten weltweit über einen Zeitraum von 20 Jahren analysiert.

Dem Bericht zufolge ist Bata in Äquatorialguinea einer der Top-Kandidaten für eine chinesische Militärbasis. China habe dort bereits mehr als 659 Millionen US-Dollar für den Ausbau des Hafens ausgegeben. Zudem erklärte ein hochrangiger US-General im vergangenen Jahr, dass das Regime in Bata offenbar die größten Fortschritte bei seinen Expansionsbestrebungen gemacht habe.

Entwicklung der chinesischen Marine übertrifft die der USA

Dennoch hat das Regime mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Kommunistische Partei Chinas verfügt nicht über die zahlreichen formellen Verbündeten der Vereinigten Staaten. Das bedeutet, dass sie sich nicht einfach darauf verlassen kann, dass ihre militärische Präsenz überall auf der Welt willkommen ist, solange sie nicht in der Lage ist, eigene Stützpunkte zu errichten.

„Sie sind nicht Teil eines typischen Verteidigungsbündnisses wie der NATO oder des relativ neuen AUKUS und haben daher keine Beziehungen zu Ländern, in denen sie ihre Schiffe stationieren könnten, wie die US-Flotte in Neapel“, sagte Wooley.

„Wenn sie Schiffe in weiter entfernten Ländern einsetzen wollen, haben sie nicht diese Beziehungen zu einem Verbündeten mit einem Marinestützpunkt. Sie haben nicht so viele Nachschubschiffe wie andere moderne Seestreitkräfte, daher ist es sinnvoll, nach einem Ort für einen Marinestützpunkt zu suchen.“

Zu diesem Zweck, so Wooley, werde das Regime seine Marineflotte in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich weiter ausbauen. Diese zahlenmäßige Stärke werde die Nachfrage nach neuen Stützpunkten in Übersee weiter anheizen.

„Ich halte es für unvermeidlich, dass die chinesische Marine in den nächsten zehn Jahren weiter wachsen wird“, sagte Wooley.

„Es ist schwer vorstellbar, dass es neben Dschibuti keinen weiteren Marinestützpunkt in Übersee geben wird.“

Es wird erwartet, dass die chinesischen Seestreitkräfte in den nächsten zwei Jahren auf über 400 Schiffe anwachsen und damit ihre Seestreitkräfte deutlich über die weniger als 290 Schiffe der US-Marine hinaus erweitern werden. Zählt man die chinesische Küstenwache und Seemiliz hinzu, steigt die Zahl auf über 600.

Die fast 300 Kriegsschiffe der USA sind zwar technologisch fortschrittlicher als der größte Teil der chinesischen Flotte, aber nur etwa ein Drittel dieser Streitkräfte könnte an einem bestimmten Tag sofort verfügbar sein, und dieses Drittel ist weiter über den Globus verteilt. Insgesamt sind etwa 60 US-Kriegsschiffe im indopazifischen Raum stationiert und jederzeit bereit, einer chinesischen Aggression entgegenzutreten.

Der größte Teil der chinesischen Flotte ist derzeit in einem Umkreis von rund 500 Kilometern um das Land stationiert. Das bedeutet, dass die USA im Falle eines Konflikts im indopazifischen Raum mit einem erheblichen Nachteil starten würden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „China Seeks to Build Military Base in West Africa: Experts“ (deutsche Bearbeitung jw)