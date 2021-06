Corona-Impfungen: Arzneimittelbehörde erweitert Merkblätter um Warnungen vor Herzerkrankungen

Die beobachteten Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen nach Impfungen mit den mRNA-Impfstoffen der Firmen BioNTech/Pfizer und Moderna führen zu einer Aktualisierung der Merkblätter der amerikanischen Aufsichtsbehörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA). Welche Personengruppen sind besonders betroffen? Bei welchen Symptomen sollten Geimpfte sofort einen Arzt aufsuchen? Die FDA informiert.

Nach einer ausführlichen Überprüfung der Informationen von erhöhten Risiken von Herzmuskelentzündungen (Myokarditis) und Herzbeutelentzündungen (Perikarditis) nach Impfungen mit den mRNA-Präparaten von Moderna und BioNTech/Pfizer wird die amerikanische Pharma-Aufsicht FDA (Food and Drug Administration) ihre diesbezüglichen Datenblätter überarbeiten.

Die Merkblätter der jeweiligen Impfstoffe für die Gesundheitsdienstleister und Impfanbieter werden mit einem entsprechenden Warnhinweis versehen und die Infoblätter für Impfpatienten und Pflegepersonal sollen um Informationen über Myokarditis und Perikarditis erweitert werden. Geimpfte sollen bei Brustschmerzen, Kurzatmigkeit oder bei Symptomen eines schnell schlagenden, pochenden oder flatternden Herzens sofort einen Arzt aufsuchen. Die Nebenwirkungen können innerhalb weniger Tage nach den Impfungen, insbesondere nach der zweiten Dosis auftreten.

Die amerikanische Ärztin und amtierende Kommissarin der FDA, Janet Woodcock, erklärte in einem Statement, das Risiko einer Myokarditis und Perikarditis scheine angesichts der Anzahl der verabreichten Impfstoffdosen sehr gering zu sein und dass der Nutzen der Covid-19-Impfungen überwiege, „angesichts des Risikos von Covid-19-Erkrankungen und der damit verbundenen, potenziell schweren Komplikationen“, so Woodcock.

As part of our commitment to vigilant safety monitoring of #COVID19 vaccines, FDA updated the public on its ongoing evaluation of adverse event reports of myocarditis & pericarditis following vaccination with Moderna and Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines. https://t.co/xI8nzp1GEm pic.twitter.com/FlmaICfpQY

— U.S. FDA (@US_FDA) June 26, 2021