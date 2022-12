Countdown läuft: Musk startet Umfrage, ob er als Twitter-Chef zurücktreten soll

Nach einer neuen Kontroverse über eine Aktion des neuen Twitter-Chefs Elon Musk hat dieser eine Umfrage in eigener Sache gestartet.

Tech-Multimilliardär Elon Musk lässt die Twitter-Nutzer über seinen Chefposten bei dem Kurznachrichtendienst abstimmen. „Soll ich als Chef von Twitter zurücktreten?“, schrieb er am Sonntag. „Ich werde mich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten.“ Die Nutzer konnten mit Ja oder Nein abstimmen.

Die Umfrage soll am Montag um 12:30 Uhr enden. Ob sich Musk tatsächlich an sein Versprechen hält, ist noch unklar. Für seine Aktion hat er sowohl Zuspruch aber Kritik im Netz erhalten. „Twitter braucht Dich“, schreibt ein Nutzer. Andere hingegen zweifeln die Echtheit der Abstimmung an.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022