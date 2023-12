„Das klingt verdammt spaßig“: Tucker Carlson offen für Vorwahldebatte mit Elon Musk und Joe Rogan

Der konservative Kommentator Tucker Carlson wäre nach eigener Aussage „absolut“ bereit, eine republikanische Vorwahldebatte an der Seite von Podcast-Moderator Joe Rogan und Tesla-Chef Elon Musk zu moderieren.

Carlson äußerte sich in einem Gespräch mit dem Produzenten Alex Lorusso, das auf der Plattform X veröffentlicht wurde. Die Idee kam zuerst vom Präsidentschaftskandidaten Vivek Ramaswamy.

I asked @TuckerCarlson if he’d be willing to host a GOP debate with Joe Rogan and Elon Musk.

TUCKER: “Of course I would — that sounds fun as Hell. Absolutely, I think it would have to be outside of the RNC.. The RNC is like NATO, it has no reason for being, it only consumes… pic.twitter.com/VvEPr8ej7E

— ALX 🇺🇸 (@alx) December 13, 2023