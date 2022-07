Der Einfluss von George Soros in der Ukraine

Der in Ungarn geborene US-Investor George Soros hielt eine Rede am Rande der jährlichen Tagung des Weltwirtschaftsforums am 23. Januar 2020 in Davos (Ostschweiz). Foto: FABRICE COFFRINI/AFP über Getty Images

Philanthrop oder Strippenzieher? Das Werk von George Soros reicht in viele Bereiche in Osteuropa. Vor 40 Jahren hat er angefangen, in der Ukraine Einfluss zu nehmen – damit die Ukraine eine „echte Demokratie“ wird und sich von Russland unabhängig macht.

Philanthropist George Soros investiert Millionen in Entwicklungshilfen in Osteuropa. Und das begann schon vor mehr als 40 Jahren, „als ich mehr Geld verdient hatte, als ich für mich und meine Familie brauchte“. Er hat Stiftungen und NGOs gegründet, um die Werte und Prinzipien einer „freien und offenen Gesellschaft zu fördern“, wie Soros auf seiner Internetseite schreibt.

Seit über 30 Jahren ist eins seiner Hauptprojekte die Ukraine. Seit der Invasion Russlands trage seine Stiftung, die International Renaissance Foundation, maßgeblich zum Überlebenskampf des Landes bei.

Die in Kiew ansässige Stiftung unterstützt die Evakuierung und Umsiedlung von Zivilisten, die Finanzierung von medizinischen Hilfsgütern. Mit einem neuen Fonds namens Ukraine Democracy Fund unterstützt Soros mit zunächst 25 Millionen US-Dollar Menschenrechtsorganisationen, unabhängige Journalisten und andere Gruppen der Zivilgesellschaft.

„Wir haben eine einfache Botschaft: Wir werden die Ukraine niemals aufgeben“, sagte Alex Soros, stellvertretender Vorsitzender der Open Society Foundations und Soros‘ Sohn. „Während Putin versucht, das Land von der Landkarte zu tilgen, werden wir alles tun, was wir können, um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen. Wir fordern andere auf, sich uns anzuschließen.“

Der Einfluss von Soros

Die Unterstützung reicht jedoch weit über den Ukraine-Krieg hinaus. Noch vor dem Zerfall der Sowjetunion hat der aus Ungarn stammende Milliardär ein Büro seiner „Open Society Foundation“ in Kiew eröffnet. Daraus wurde später die Renaissance Foundation („Widrodschennja“).

Seitdem gab es in der Ukraine kaum einen Historiker, Politologen oder Journalisten, der nicht an einem der Förderprogramme der Stiftung teilgenommen hat. Zwischen 1990 und 2014 investierte „Widrodschennja“ rund 77 Millionen US-Dollar in verschiedene Stiftungen.

Für den Kiewer Politologen Olexeij Haran ein großartiges Engagement, schreibt MDR. Soros’ Stiftung habe enorme Arbeit geleistet und entscheidend zur Entstehung einer starken ukrainischen Zivilgesellschaft beigetragen. Dass dies manch einem Oligarchen nicht gefalle, sei klar, so Haran.

„Doch die Wirklichkeit ist viel komplizierter, auch wenn der Einfluss von Soros tatsächlich nicht gering ist. Mit der neoliberalen Partei ‚Stimme’ hat der US-Milliardär auch eine ihm nahestehende Partei, die allerdings die kleinste Fraktion im Parlament stellt.“

Keine „echte Demokratie“ in der Ukraine

Der Vorwurf, Soros würde die Politik in manchen Regionen lenken und nicht nur in die Bildung und humanitäre Entwicklung investieren, sind nicht unbegründet. Die Stiftung hat 2014 wesentlich dazu beigetragen, dass das Gesetz zur Antikorruption in der Ukraine verabschiedet wird. Es verpflichtet Beamte zur Offenlegung ihrer Vermögenswerte.

Soros beklagte damals, es sei kein „echte Demokratie“ in der Ukraine „aufgrund von Machtmissbrauch, politischem Populismus und dysfunktionalen Institutionen“. Es fehle der politische Wille, die Korruption aufzuhalten. Und dies sei die „größte Bedrohung für das Land“.

Auch hat Soros das Assoziierungsabkommen der Ukraine mit der Europäischen Union 2014 und 2017 unterstützt. Nun können Ukrainer visafrei in 26 Länder des europäischen Schengen-Raums einreisen.

Sein Ziel: die Demokratie in der Ukraine zu festigen und das Land gegen die Aggressionen von Russland zu wappnen. Im Jahr 2014 hat er 500 Milliarden US-Dollar in das vom Krieg in der Ostukraine beeinträchtigte Land fließen lassen.

Mit dem Geld soll der Einfluss Russlands auf seinen Nachbarn „massiv zurückgedrängt werden“, wie die von Soros unterstützte Internetzeitung „Ukrainska Prawda“ schreibt.

Dass Soros für sogenannte „offene Gesellschaften“ kämpft, hat er in zahlreichen Interviews betont. Erst im Februar dieses Jahres hat er die Kommunistische Partei Chinas und ihren Vorgesetzten Xi Jinping als die „größte Bedrohung“ bezeichnet, der offene Gesellschaften heute ausgesetzt sind.