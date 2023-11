Der lange rote Schatten hinter dem islamischen Terrorismus

Versucht man einmal, auf Chinas größter Suchmaschine Baidu nach „Israel“ (以色列) zu suchen – der Name des Landes ist nicht mehr auf der Karte zu finden.

Die Entdeckung, die viele in China am 30. Oktober überraschte, ist die neueste Wendung in einem kalkulierten Schweigen des Regimes in Peking, im Gegensatz zu anderen großen Weltmächten, die sich auf die Seite Israels geschlagen haben.

Chinas kommunistisches Regime, das sich selbst als Vermittler und Verfechter des Friedens positioniert, hat Israel dafür kritisiert, dass es bei seinem Gegenangriff auf die Hamas zu weit gegangen ist.

Während sich die Feindseligkeit gegen Israel in Chinas stark zensiertem Internet und in den staatlichen Medien ausbreitet, wird die für den tödlichen Angriff verantwortliche Terrorgruppe in offiziellen Erklärungen aus Peking mit keinem Wort erwähnt.

Als ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums während einer kürzlichen Pressekonferenz zweimal darauf angesprochen wurde, warum die chinesischen Behörden sich weigerten, das Wort ‚Hamas‘ auszusprechen, behauptete er, China stehe für Gerechtigkeit und sei gegen „alle gewalttätigen Angriffe“.

„Das ist im Grunde eine andere Art, sich auf die Seite der Hamas zu stellen“, sagte Miles Yu, ehemaliger Berater für China-Politik im US-Außenministerium während der Trump-Regierung, gegenüber der Epoch Times.

Für Yu und andere China-Beobachter ist die Zurückhaltung Pekings kaum mehr als eine Fassade. Das Regime sei weit davon entfernt, der Verfechter des Friedens zu sein, der es behauptet, und „freut sich über all die Krisen in anderen Teilen der Welt“, die von seinen eigenen Ambitionen ablenken.

Ultimativer Wegbereiter

Seit die Hamas am 7. Oktober ihren Anschlag auf Israel verübte, wurde der Iran wegen seiner angeblichen Rolle bei der Ermöglichung dieses Anschlags unter die Lupe genommen. Berichten zufolge soll Teheran die Hamas-Terroristen mit Ausbildung und logistischer Unterstützung versorgt haben.

Der Iran hat sich nicht gescheut, seine Unterstützung für die Hamas zu demonstrieren. Teheran bejubelte den Amoklauf als „historischen Sieg“, organisierte Kundgebungen zur Unterstützung der Palästinenser und gelobte eine „weitere Zusammenarbeit“ bei der Förderung der Ziele der Gruppe.

Einem Bericht des iranischen Außenministeriums aus dem Jahr 2020 zufolge stellt das Land palästinensischen Gruppen wie der Hamas, dem Palästinensischen Islamischen Dschihad und dem Generalkommando der Volksfront zur Befreiung Palästinas jährlich etwa 100 Millionen Dollar zur Verfügung. Im Jahr 2022 erklärte Hamas-Führer Ismail Haniyeh öffentlich, dass die Gruppe in jenem Jahr etwa 70 Millionen Dollar aus dem Iran erhalten habe, die sie zur Herstellung von Raketen verwendet habe.

„Die Spinne im Netz ist der Iran – ohne den Iran gäbe es die Hamas nicht“, sagte Oberstleutnant Jonathan Conricus, Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte, gegenüber dem Schwestermedium der englischsprachigen Epoch Times, NTD.

China-Analysten, darunter ein langjähriger Insider aus den Führungsetagen der Kommunistischen Partei Chinas (KPC), sind jedoch der Meinung, dass eine Überbetonung des Iran am Thema vorbeigeht.

„China ist der ultimative Wegbereiter des iranischen Terroristenregimes“, sagte Yu. „Indirekt ist China für diese Krise verantwortlich.“

„Eine Bande“

In der Zwischenzeit haben chinesische Unternehmen wiederholt gegen US-Vorschriften verstoßen und militärische Ausrüstung an den Iran geliefert, um ihn bei der Entwicklung von Drohnen, Raketen und seinem Atomprogramm zu unterstützen.

Eyal Pinko, ein pensionierter israelischer Marinekommandant, sagte, es sei für ihn „offensichtlich“, dass China, der Iran und die Hamas zu „einer Bande“ gehörten.

„Selbst beim Atomprogramm ist der Iran mit China verwickelt“, sagte er der Epoch Times. „Ihre Zusammenarbeit ist definitiv strategisch und sehr eng.“

Christopher Balding, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Henry Jackson Society, einer transatlantischen Denkfabrik für Außenpolitik und nationale Sicherheit, stimmt dem zu.

„Es entbehrt jeder Logik, dass China sich nicht bewusst ist, dass es die Hamas zumindest stillschweigend oder implizit unterstützt“, sagte er The Epoch Times.

Er wies außerdem auf die Präsenz der chinesischen Telekommunikationsanbieter Huawei und ZTE im Nahen Osten hin – auch im Iran und Libanon. Diese Unternehmen haben wahrscheinlich in großem Umfang Informationen an Peking geliefert.

Er fügte hinzu, dass es wahrscheinlich sei, dass „Chinas Datensammler wussten, dass über die Aktivitäten der Hamas geplaudert wurde“, bevor der Angriff stattfand.

Entstehende „Achse des Bösen“

Ein langwieriger Krieg im Nahen Osten wäre ein klarer Sieg für Peking an vielen Fronten. Er würde westliche Ressourcen binden und von der indopazifischen Region ablenken, in der das chinesische Regime aggressiv um die Kontrolle ringe.

Da sich die Vereinigten Staaten zunehmend auf die Ukraine und Israel konzentrieren, hat die Kommunistische Partei Chinas die Möglichkeit, ihre Flügel auch anderswo auszubreiten und eine antiwestliche Koalition zu festigen, die ihr Streben nach einer neuen Weltordnung erfüllen könnte. Angesichts der geschwächten Position Russlands, seit es seinen Krieg gegen die Ukraine eröffnet hat, sei der chinesische Führer Xi Jinping natürlich der „Boss“, sagte Cai Xia, die eine Karriere als Lehrerin und Ausbilderin hochrangiger chinesischer Funktionäre an der Zentralen Parteischule der KPC gemacht hat, gegenüber The Epoch Times.

„Schauen Sie einfach zu. Wer auch immer der größte Wohltäter ist, er ist wahrscheinlich der Anstifter hinter den Kulissen“, sagte sie.

„Sie werden sich jeder Ressource in der Welt bemächtigen, die sie in die Hände bekommen können und die ihren Zielen dient. In ihren Augen dreht sich alles um Macht und Status. Da gibt es keine moralischen Grenzen.“

Peking, Kreml, Iran und Nordkorea

Die Übereinstimmung des Kremls und Pekings in Bezug auf den Krieg zwischen Israel und der Hamas zeigt sich darin, dass sie sich bei der Koordinierung ihrer Nahostpolitik die Hände reichen. Am 26. Oktober, etwa eine Woche, nachdem Peking den roten Teppich für Putin ausgerollt hatte, erschien eine Hamas-Delegation in Moskau, um über die Freilassung der inhaftierten russischen Geiseln zu sprechen, woraufhin die Hamas eine Erklärung veröffentlichte, in der sie Putins Bemühungen lobte, den vom Westen unterstützten Verbrechen Israels ein Ende zu setzen.

Bei den Vereinten Nationen hat sich China immer wieder für die palästinensische Sache starkgemacht. Gemeinsam mit Russland blockierte es am 25. Oktober eine von den USA angeführte Resolution, die den Angriff der Hamas verurteilen und Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstützen wollte.

Eine neue „Achse des Bösen“ zwischen China, Iran, Russland und Nordkorea sei bereits „ziemlich offensichtlich“, sagte Cheng Chin-mo, ein Experte für internationale Beziehungen an der taiwanischen Tamkang-Universität, The Epoch Times. Für das kommunistische Regime in China gelte eine einfache Faustregel, sagte er.

„Solange du gegen Amerika bist, bist du mein Freund. Das ist ihre Grundregel.“

Langjährige Verbindungen

Die Geschichte der Beziehungen Pekings zu den Palästinensern reicht bis in die Mitte der 1960er-Jahre zurück. China hatt als erstes nicht-arabisches Land die neu gegründete Palästinensische Befreiungsorganisation (PLO) als Vertreterin des palästinensischen Volkes anerkannte und ihr ein Büro in Peking eingeräumt.

Staatlichen Medienberichten zufolge war Jassir Arafat, der der PLO von 1969 bis zu seinem Tod im Jahr 2004 vorstand, ein treuer Anhänger des KPC-Gründers Mao Zedong. Dessen Strategie der Guerilla-Kriegsführung habe im Kampf der PLO gegen die Israelis „große Wirkung“ gezeigt, heißt es in einem Artikel aus dem Jahr 2021, der auf den Websites der chinesischen Botschaften und Konsulate verbreitet wurde.

Die „tiefe Kameradschaft“ war wahrscheinlich der Grund, warum Arafat nach China reiste, „wann immer die palästinensische Sache vor einem Wendepunkt stand“, hieß es in demselben Artikel, und er bemerkte, dass Arafat „es sich zur Gewohnheit machte, sich einmal im Jahr mit chinesischen Führern auszutauschen“.

Die Sprachrohre der Partei in China sind stolz auf den Einfluss des Regimes in den palästinensischen Gebieten. In einem Bericht des chinesischen Staatsmediums „People’s Daily“ aus dem Jahr 1969 wurden palästinensische Kämpfer mit den Worten zitiert, die Zitate und Schriften Maos seien ihre „geistige Nahrung“ und „mächtigste Waffe“.

Der Reporter sagte, dass die Palästinenser Mao so sehr verehrten, dass sie sein Porträt in den palästinensischen Flüchtlingslagern in Jordanien aufhängten und seine Schriften als lebenswichtiger als Nahrung und Wasser verehrten.

Moustapha Saphariny, der palästinensische Botschafter in China von 1992 bis 2002, hatte im Alter von 19 Jahren eine politische und militärische Ausbildung in China erhalten, bevor er auf das Schlachtfeld gegen Israel zog. Er lernte seine Frau während seines Studiums der internationalen Politik an der Universität Peking kennen und betrachtete China als seine „zweite Heimat“, wie es in einem 2016 von seiner Alma Mater unter seinem Namen veröffentlichten Buch heißt.

Ein „kommunistisches Konstrukt“

„Diese terroristischen Organisationen haben sich immer auf den Maoismus gestützt“, sagte Trevor Loudon, ein Experte für kommunistische Infiltration und Gastautor der Epoch Times. Dass sozialistische Gruppen auf der ganzen Welt begannen, sich zur Unterstützung der Hamas zu versammeln, scheint ihm kein Zufall zu sein.

„Was wir als islamischen Terrorismus bezeichnen, ist ein kommunistisches Konstrukt“, sagte er, und ob es der „Guerilla am unteren Ende des Haufens“ nun bewusst sei oder nicht, die Führung verfolge „kommunistische Ziele“.

Die Unterstützung Pekings für die Palästinenser geht weiter. Nach der Unterzeichnung eines Abkommens über die Neue Seidenstraße (Belt and Road Initiative) im Dezember 2022 – Infrastruktur-Megaprojekte, durch die Peking seine politische und wirtschaftliche Macht ausübt – wurde im Juni während des fünften Besuchs von Abbas in China eine strategische Partnerschaft geschlossen. Gleichzeitig gab die chinesische Stadt Wuhan ein Freundschaftsabkommen mit Ramallah bekannt, das das erste seiner Art zwischen China und den Palästinensern darstellt.

China wurde vor mehr als zehn Jahren direkt in die Unterstützung der Hamas verwickelt, als Opfer von Bomben- und Raketenangriffen in Israel eine Klage in Höhe von 1 Milliarde Dollar gegen die Bank of China einreichten, in der sie die Zentralbank beschuldigten, wissentlich Zahlungen an die Hamas ermöglicht zu haben. Während die israelische Regierung die Klage zunächst unterstützte, zog sie sich Ende 2013 zurück und untersagte einem ehemaligen Anti-Terror-Agenten, der in dem Fall eine wichtige Rolle spielte, die Aussage – angeblich aufgrund von chinesischem Druck.

„Geld ist der Sauerstoff für den Terrorismus“, sagte die israelische Anwältin Nitsana Darshan-Leitner, die an dem Fall beteiligt war, The Epoch Times. Peking kontrolliere die Bank of China, sodass jeder Schritt der Bank die Politik der chinesischen Regierung widerspiegele, sagte sie.

„Damals war es sehr beunruhigend, dass China im Grunde die Hamas unterstützte“, sagte sie.

Eigene Regeln

Peking hat inzwischen deutlich gemacht, dass es beabsichtigt, mit den Palästinensern nach seinen eigenen Bedingungen zu verhandeln.

Gegen den Widerstand der USA und Israels empfingen die chinesischen Behörden 2006 den ranghohen Hamas-Führer Mahmoud al-Zahar in der chinesischen Hauptstadt.

Eine solche Geste legitimiert die Hamas und „zementiert die Position der Hamas als Sprachrohr Palästinas und des palästinensischen Volkes“, so Matthew Johnson, Gastwissenschaftler an der Hoover Institution, gegenüber der Epoch Times.

Militärisch gesehen begannen chinesische Waffenlieferungen an die PLO bereits im Jahr ihrer Gründung 1964 und setzten sich bis in die frühen 1980er-Jahre fort, wobei im September 1981 innerhalb einer Woche mindestens zwei „große Mengen schwerer Waffen“ geliefert wurden, so Mark Morrison in seiner 1984 verfassten Diplomarbeit für die Naval Postgraduate School, einer von der US-Marine betriebenen Schule, die Militäroffiziere ausbildet.

Die Forscherin Lillian Craig Harris bezeichnete Peking 1977 als „die konsequenteste Großmacht, die die palästinensischen Guerilla-Organisationen unterstützt, sie bewaffnet, kritisiert, versucht, sie zu vereinheitlichen und trotz Schwankungen in den Beziehungen moralische und materielle Unterstützung leistet“.

Ohne die chinesische Militärhilfe „wäre die PLO vielleicht nicht die politisch mächtige Organisation, die sie heute ist“, schrieb sie in der wissenschaftlichen Zeitschrift „Journal of Palestine Studies“.

Wie in der Vergangenheit sind auch im aktuellen Krieg Waffen, die auf chinesischer Technologie basieren, nach Gaza gelangt und in den Händen der Hamas aufgetaucht.

Pinko erinnerte daran, dass das israelische Flaggschiff Hanit während des Libanonkriegs 2006, als er noch bei der Marine war, von iranischen Raketen getroffen wurde, die offenbar chinesische Nachbauten waren. Israelische Beamte identifizierten 2014 geschmuggelte syrische Raketen, die auf Langstreckensystemen basierten, die von Chinas staatlicher Sichuan Aerospace Industry Corp. entwickelt wurden.

Nichts ist zufällig

Im Jahr 2009 zeigten Schlachtfeldfotos Rohre eines chinesischen Stahlherstellers in den Raketen der Izz al-Din al-Qassam-Brigaden, dem militärischen Flügel der Hamas in Gaza. Die darauf folgenden Reaktionen veranlassten das in der Provinz Shandong ansässige Unternehmen zur Klarstellung, dass die Rohre für ein Gasunternehmen im Nahen Osten bestimmt waren.

„Das einzige, was es zeigt, ist, dass die Produkte unserer Fabrik erstklassig und preisgünstig sind“, sagte das Unternehmen und fügte hinzu, dass es nicht verraten könne, „welches Land der Kunde ist“, aber es sei „definitiv nicht der Libanon“.

Bei einer Militärparade im Jahr 2014 führte die Hamas auch einen chinesischen gepanzerten Personentransporter vom Typ 63 vor, der laut der staatlichen chinesischen Medienplattform „ifeng“ im Nahen Osten sehr beliebt ist.

„Bei den Chinesen ist nichts zufällig“, sagte Pinko.

Für Loudon unterscheiden sich die verschiedenen politischen Gruppen in den palästinensischen Gebieten nicht von „verschiedenen Fraktionen der Mafia“.

„Sie mögen sich manchmal gegenseitig wegen Territorien beschimpfen“, sagte er, „aber sie sind sich alle einig, dass sie den Kommunismus unterstützen, den Westen hassen und Israel zerstören wollen.“

Obwohl Israel seit Langem ein enger Handelspartner Chinas ist, könnte der Krieg das Land dazu veranlassen, seine Beziehungen neu zu bewerten. Israels De-facto-Botschafterin Maya Yaron nannte Taiwan wegen seiner lautstarken Unterstützung einen „wirklich guten Freund“, während sie Chinas Reaktion als „sehr beunruhigend“ bezeichnete.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „The Long Red Shadow Behind Islamic Terrorism“. (deutsche Bearbeitung jw)