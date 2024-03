Deutschland und Frankreich helfen sich bei EM und Olympia mit Sicherheitskräften

Für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympischen Sommerspiele in Paris wollen Frankreich und Deutschland sich gegenseitig mit Sicherheitskräften unterstützen.

„Wir sind mit gemeinsamen Polizeiteams dabei, für die Sicherheit zu sorgen“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die am Mittwoch in Paris an der Kabinettssitzung der französischen Regierung teilnahm. Die bereits bestehenden Kooperationen würden für die beiden Großveranstaltungen ausgeweitet, sagte sie.

„Mehrere Hundert“ deutsche Polizisten während Olympia-Eröffnung

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach von „mehreren Hundert“ Polizisten und technischem Personal aus Deutschland, die unter anderem während der Olympia-Eröffnungsfeier eingesetzt werden sollten. „Bei der Gelegenheit werden wir auch Bundeskanzler Olaf Scholz und mehrere Minister empfangen“, sagte Darmanin.

Beide Minister lobten die deutsch-französische Zusammenarbeit, insbesondere mit Blick auf den europäischen Migrationspakt und beim Einsatz gegen den Kokainhandel aus Südamerika. „In allen Fragen, die wir diskutiert haben, läuft der der deutsch-französische Motor hervorragend“, sagte Faeser.

„Sehr gute deutsch-französische Partnerschaft“

Berichte über deutsch-französische Spannungen insbesondere mit Blick auf den Ukraine-Krieg wies Faeser zurück. „Ich habe den Eindruck, dass wir eine sehr gute deutsch-französische Partnerschaft haben, die auch sehr belastbar ist und auch mal verschiedene Meinungen gut aushält“, sagte Faeser.

„Die Freundschaft zwischen Olaf Scholz und Emmanuel Macron ist sehr stabil und belastbar“, fügte sie hinzu.

Die Teilnahme eines Regierungsmitglieds an der Kabinettssitzung des jeweils anderen Landes ist nach dem Aachener Vertrag vorgesehen. Demnach soll dies vier Mal jährlich geschehen. (afp)