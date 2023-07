Die EU plant langfristige milliardenschwere Unterstützung für die Ukraine

Ein durchgesickertes internes Dokument der Zeitung „Politico“ bestätigt, dass die EU einen langfristigen Sicherheitsschirm zur Verteidigung Kiews vorschlägt.

Die EU hat beschlossen, die Ukraine für die kommenden Jahre zu verteidigen. Dafür hat der Europäische Auswärtige Dienst einen Plan ausgearbeitet, der dem US-amerikanischen Portal „Politico“ vorliegt. Der Plan enthält eine ganze Reihe von „Sicherheitsverpflichtungen gegenüber der Ukraine“, die die EU eingehen soll, um Russland abzuwehren.

Obwohl die Empfehlungen größtenteils die laufenden EU-Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine zusammenfassen, sind sie, was den Umfang und die vorgeschlagene Laufzeit betreffen, jedoch bemerkenswert, schreibt „Politico“.

Demnach umfasst das Paket Milliarden, um die Ukraine in den kommenden Jahren zu unterstützen. Das ist politisch ein heikles Thema angesichts der angespannten wirtschaftlichen Lage innerhalb der EU und der Abneigung einiger Länder, der EU mehr Geld zu geben.

Ein Diplomat, der anonym bleiben wollte, versicherte gegenüber der Zeitung, dass die Investition auf lange Zeit nicht bedeute, „dass wir darauf wetten, dass der Krieg andauern wird“. Mit der Maßnahme wolle die EU an Putin ein Signal senden, dass sie nicht aufhören wird, die Ukraine in den kommenden Jahren zu unterstützen – sei es aufgrund von Wahlen oder anderen Gründen.

Gespräche dazu finden gerade während des NATO-Gipfels in Litauen statt. Darauf weist Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in einem Twitter-Beitrag hin. Konkret wird dort diskutiert, wie man die Unterstützung der Ukraine weiterhin umsetzt. „Die EU trägt mit Investitionen, Waffen, Ausbildung und Unterstützung zu den Reformen bei, die die Ukraine in die EU und die NATO führen können“, so von der Leyen.

Ukraine needs long-term security.

At the @NATO Summit we are discussing how to best provide for this.

The EU contributes with investments, weapons, training and support to the reforms that can lead Ukraine into the EU and NATO. pic.twitter.com/0HRIPcAg36

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2023