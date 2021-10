Diplomat Linhart wird neuer österreichischer Außenminister

Foto: ATTILA KISBENEDEK/AFP via Getty Images

Der österreichische Diplomat Michael Linhart wird neuer Außenminister seines Landes. Der bisherige Botschafter in Paris soll am Montag um 13.00 Uhr vereidigt werden, wie die Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf das Außenministerium berichtet.

Linhart folgt auf Alexander Schallenberg, der ebenfalls um 13.00 Uhr seinen Amtseid als Bundeskanzler ablegen wird. Die Personalrochade ist Folge des Rücktritts von Sebastian Kurz als Bundeskanzler, gegen den wegen Korruption ermittelt wird.

Kurz war am Samstagabend unter dem Druck von gegen ihn laufenden Korruptionsermittlungen zurückgetreten, will aber ÖVP-Chef bleiben und zudem Fraktionsvorsitzender werden. Als seinen Nachfolger an der Regierungsspitze schlug er den bisherigen Außenminister Schallenberg vor.

Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Kurz und einige seiner engsten Vertrauten wegen des Verdachts der Untreue, Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt. Das Team soll Kurz‘ Aufstieg an die Spitze von ÖVP und Regierung seit 2016 durch geschönte Umfragen und gekaufte positive Medienberichte abgesichert haben. (afp/oz)

