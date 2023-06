Drei Omikron-Varianten halten China in Schach – Augenzeugen berichten

Peking ist von der neuen Corona-Welle in China wieder betroffen, 23. Mai 2023. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Eine wachsende Zahl von Patienten in Fieberkliniken, Todesfälle, aber auch harmlose Reinfektionen prägen die neue Corona-Welle in China.

Seit April ist die Anzahl der positiv auf SARS-CoV-2 getesteten Personen in China deutlich gestiegen. Ein Einwohner aus Pudong in Shanghai berichtete gegenüber Epoch Times am 21. Juni, dass bei seinem Vater kürzlich nach einer COVID-19-Erkrankung eine weiße Lunge diagnostiziert worden sei, die zum Tod geführt habe.

Andere berichten vo…