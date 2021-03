Eigentümer im Suez-Kanal feststeckender „Ever Given“ hofft auf Bergung am Samstag

Das Containerschiff "Ever Given" (Ever Green) ist im Suezkanal auf Grund gelaufen, nachdem eine Windböe es vom Kurs abgebracht hat, so der Betreiber des Schiffes am 24. März 2021, was den Schiffsverkehr auf einer der meistbefahrenen Handelsrouten der Welt zum Erliegen brachte. Foto: Suez Canal Authority/Handout/AFP via Getty Images