Ein junger Palästinenser, der in Israel Zuflucht fand

Epoch Times: Herr Shachar, bitte erzählen Sie uns, was Sie als Kind in der Schule erlebt haben?

Shachar: Als ich in die erste Klasse kam, lernte ich einen Monat lang das Lesen und Schreiben von arabischen Buchstaben. Nach einem Monat fingen sie in der Schule an, uns zu lehren, dass man Juden töten muss. Sie sagten: „Es ist ein großes Gebot, Juden zu töten, weil sie euer Land genommen haben, und ihr werdet bis zum letzten Blutstropfen kämpfen, um das Land zurückzugewinnen.“ Zu dem Land gehöre Jaffa, Tel Aviv, Jerusalem, im Grunde das ganze Land Israel.

Ich kannte Juden, die auf den Markt [in Khan Yunis] kamen, um einzukaufen. Es war eine Zeit, in der es keine Intifada [palästinensische Aufstände] gab, nichts; es war absolut ruhig.

In der Schule erzählten sie uns, dass Juden drei Beine haben, dass sie Kinder, Frauen, Männer und alte Menschen töten. Dass sie früher einmal Muslime waren, sich aber in jüdische Ungläubige verwandelten, und dass oberste Gebot sei, Juden zu töten. Alle Schüler in der Klasse mussten sagen: „Im Namen der Religion, im Namen Gottes, im Namen Mohammeds des Islam – tötet die Juden.“

Ich wollte das nicht akzeptieren. Alle Kinder in der Klasse sagten laut „Itbah al-yahud“, also „Tötet die Juden“. Ich fühlte mich dabei nicht wohl und wollte einfach nur weg. Also bat ich den Lehrer, auf die Toilette gehen zu dürfen, um mir das Gesicht zu waschen.

Daraufhin gab er mir eine Ohrfeige und brachte mich in das Zimmer des Schulleiters, wo dieser ihm etwas über mich zuflüsterte. Der Direktor bat mich, mich mit dem Gesicht zur Wand zu stellen, und schlug mir mit einem Gummischlauch auf den Rücken. Dann sagte er mir, ich solle meinen Vater bitten, mich am nächsten Tag in die Schule zu begleiten.

Am nächsten Tag kam mein Vater zu einer Besprechung mit dem Direktor in die Schule. Etwa zehn Minuten später betrat mein Vater das Klassenzimmer. Er fing an, mich zu schlagen und sagte: „Ja! Wir müssen Juden töten.“ Mein Vater hat 27 Jahre lang in Israel gearbeitet und Geld verdient. Er kaufte davon Kleidung, Geschenke – und dennoch unterstützte er das Töten von Juden.

Epoch Times: Im Jahr 1987, im Alter von zwölf Jahren, sind Sie mit Ihrem Vater nach Israel gefahren?

Shachar: Wir reisten am Sonntag und kamen am Donnerstag zurück. Wir schliefen die ganze Woche auf dem Land, und am Donnerstag fuhren wir zurück nach Gaza.

Epoch Times: Drei Monate später sind Sie dann nach Israel geflohen?

Shachar: Ich fand einen Ort in Israel, an den ich fliehen konnte, und begann, nachts auf Baustellen im Sicherheitsdienst zu arbeiten.

Epoch Times: Nachdem Sie weggelaufen waren, hat Ihre Familie nicht nach Ihnen gesucht?

Shachar: Das ist genau der Punkt – es war ihnen egal. Kinder haben im Gazastreifen keinen Wert. Es ist nicht wie in einer jüdischen Familie. Wenn eine jüdische Mutter ihr Kind eine Sekunde lang aus den Augen verliert, wird sie nervös. Bei den Palästinensern ist das anders. Sie bringen Kinder auf die Welt, damit sie Juden töten. Die ganze Bevölkerung gehört den Terroristen.

Epoch Times: Sie glauben also, dass ein palästinensischer Elternteil in Gaza eine Familie gründet, um Juden zu töten?

Shachar: Auf jeden Fall, und wir sehen es jetzt. Es gibt Ergebnisse vor Ort. In der ersten und zweiten Intifada sprengten sie Busse, Restaurants und Hotels in Israel. Und wer war es? Nicht nur die Hamas und der Dschihad, sondern auch die PLO [Palästinensische Befreiungsorganisation], die Fatah [politische Partei in den Palästinensischen Autonomiegebieten], die Tanzim [lockere militärische Organisation der Fatah]. All diese gehören zu den Terroristen. Die ganze Bevölkerung will Juden töten.

Epoch Times: Gibt es Ihrer Meinung nach keine unschuldigen Kinder in Gaza?

Shachar: Ich sage es so: Man muss sich darüber im Klaren sein, wenn Terroristen Kinder bekommen, werden diese auch zu Terroristen. Sie treten in ihre Fußstapfen und werden noch schlimmere Terroristen als ihre Väter. In der Intifada warfen sie anfangs Steine, dann schossen sie, dann verursachten sie Explosionen. Die neue Generation schießt Raketen ab.

Von Generation zu Generation wird es immer schlimmer. Jetzt sind sie in die Kibbuzim [jüdische Gemeinden] eingedrungen […] zerschneiden, vergewaltigen, verbrennen Menschen bei lebendigem Leib. Es sind nicht nur die Hamas und der Dschihad. Auf den Aufnahmen vom 7. Oktober ist deutlich zu sehen, dass die Hamas-Anhänger ein grünes Stirnband tragen, der Islamische Dschihad ein schwarzes Stirnband und eine dritte Gruppe hat kein Stirnband. Dies sind die Einwohner von Gaza – Menschen mit Flip-Flops und Sandalen. Es sind Zivilisten.

Was bedeutet der Ausdruck „Unterstützer des Terrors“? In einem von den Israelischen Verteidigungsstreitkräften veröffentlichten Gespräch vom Massaker am 7. Oktober hört man, wie ein Terrorist, der Juden ermordet hat, seinen Vater anruft und stolz über seine Taten spricht. Der Vater fragt ihn: „Hast du zehn Juden getötet?“ und lobt ihn mit den Worten „Gott sei Dank“.

Hören Sie genau auf die Worte: „Gott sei Dank, Allah sei Dank. Mach weiter, mach weiter.“ Er spricht mit seiner Mutter, und seine Mutter ist glücklich und sagt ihm: „Schade, dass ich nicht bei dir bin. Schade. Sie müssen mit der Wurzel ausgerottet werden.“

Epoch Times: Was geschah, nachdem Sie von Ihrem Vater weggelaufen waren?

Shachar: Nachdem ich weggelaufen war, begann ich im Sicherheitsbereich und später im Baugewerbe in Israel zu arbeiten. Ich habe mehrere Jahre in dieser Branche gearbeitet. Der Ort, an dem ich arbeitete, war ein Villenviertel, das sich in der Endphase der Bauphase befand.

Eines Tages kam ein jüdischer Mann. Ich grüßte ihn, und er fragte mich, wo mein Vater sei. Ich sagte ihm, dass ich keinen Vater habe. Er ging nach Hause und kam mit heißer Suppe, Essen, Kleidung, Spielen, einer Stereoanlage und einer Kassette mit einem berühmten israelischen Sänger zurück. Ich blieb mit ihm in Kontakt.

Zwei Wochen vor Pessach zog er in das Villenviertel, in dem ich arbeitete. Er lud mich zum Pessachfest ein, und ich wusste nicht, was dieses Fest war. Er erzählte mir, dass die Juden 400 Jahre lang Sklaven in Ägypten und 40 Jahre lang in der Wüste waren und dass Gott das Meer für sie öffnete und das Volk Israel das Meer durchquerte und alle Soldaten des Pharaos im Meer ertranken. Er sagte, die Israelis seien das „auserwählte Volk“.

Nachdem ich das gehört hatte, sagte ich, obwohl ich kein Hebräisch konnte: „Ich will Jude sein: Ich möchte Jude sein“ auf Hebräisch. Er konnte es nicht glauben. Er fragte mich: „Was willst du?“, und dann wiederholte ich denselben Satz. Er sagte mir: „Nein, nein, nein. Ein Jude bleibt ein Jude, ein Araber bleibt ein Araber; man kann seine Religion nicht ändern, so hat Gott die Welt geschaffen.“

Er hat mich nicht überzeugt. Ich ging zu den Nachbarn und fragte sie. Sie sagten mir: „Ja, du kannst Jude sein.“ Ich ging zurück zu ihm und sagte: „Ja, ich kann Jude sein, weil ich die Nachbarn gefragt habe.“ Er sagte: „OK, wir werden mit den Rabbinern sprechen und alles wird gut.“

Epoch Times: Sie beschlossen, zum Judentum zu konvertieren und gingen zu Rabbi Avior Hai?

Shachar: Er sagte mir: „OK, Sie können konvertieren. Ich brauche nur einen Brief von deiner Familie in Khan Yunis, in dem sie zustimmt. Zu dieser Zeit war ich bereits 16 Jahre alt. Ich sagte dem Rabbi, dass sie mich einfach umbringen würden, wenn ich mich an meine Familie wenden würde, und so sagte er mir, ich solle warten, bis ich 18 sei.

Als ich 17 war, ermordete ein Palästinenser aus Gaza ein Mädchen aus Bat Yam [eine Stadt in Israel]. Daraufhin herrschte Chaos zwischen Juden und Arabern in Jaffa und Bat Yam.

„Die Regierung beschloss, alle Araber, die im Land arbeiteten, in ihre Häuser im Gazastreifen zu deportieren. Weil es damals keine Einreisegenehmigungen gab; sie konnten frei einreisen. Nach der Ermordung des Mädchens geriet alles durcheinander, und die Regierung beschloss, nur noch Personen über 40 Jahren eine Arbeitserlaubnis in Israel zu erteilen. Jedem, der jünger als 40 Jahre war, wurde der Aufenthalt im Land untersagt. Das bedeutete, dass [mein Aufenthalt] illegal war.

Epoch Times: Was haben Sie getan?

Shachar: Jedes Mal, wenn die Polizei kam, bin ich weggelaufen, damit sie mich nicht verhafteten. Als ich 18 wurde, gingen wir zu Rabbi Avior Hai in Ramat Gan. Der Rabbiner sagte: „Jetzt brauchen wir eine staatliche Genehmigung, weil das neue Gesetz nur Personen ab 40 Jahren berücksichtigt. Wer unter diesem Alter ist, dem kann man nicht helfen.“

Mit 19 Jahren stellte ich mich der Polizei und sagte, dass ich nicht legal registriert sei. Sie verhafteten mich und brachten mich vor Gericht. Dort sagte ich aus, dass ich seit sieben Jahren im Lande sei und konvertieren wolle. Mein Adoptivvater sammelte 250 Unterschriften von Nachbarn, um dem Gericht zu zeigen, dass sie mich kannten und dass ich wirklich konvertieren wollte. Aber der Richter ging nicht darauf ein. Er verurteilte mich zu 45 Tagen Gefängnis und zehn Monaten Bewährung.

Während der Anhörung vor dem Richter saß ich neben anderen Palästinensern. Wir waren mit den Füßen aneinandergekettet. Sie flüsterten mir ins Ohr: „Warte, warte, sieh, was wir mit dir machen werden.“

Ich wusste, wozu sie fähig waren. Sie haben nur ein Ziel – Juden töten. Sie brachten mich mit den anderen Gefangenen in ein Gefängnis in Be’er Sheva [eine Stadt in Israel]. Ich wurde schwer geschlagen, weil man den anderen Gefangenen sagte, ich wolle Jude werden. Die Gefängniswärter trennten mich und brachten mich in eine Zelle mit Juden. Nach dem Gefängnis wurde ich nach Gaza deportiert.

Sie deportierten mich zum Grenzübergang Erez. Dort empfing mich die palästinensische Polizei – damals waren es die Fatah und die PLO –, die in der ersten und zweiten Intifada gezündelt hatten. Sie empfingen mich.

Epoch Times: Was geschah dort?

Shachar: Sie verhörten mich und fragten mich, was ich in den vergangenen sieben Jahren in Israel gemacht hätte. Ich sagte ihnen: „Ich habe gearbeitet und bewacht.“ Sie fragten: „Was noch?“ Ich antwortete ihnen: „Das war’s. Mehr gibt es nicht. Das ist alles, was ich weiß.“

Ich konnte mich wirklich an nichts mehr erinnern. Es war, als hätte jemand mein ganzes Gedächtnis gelöscht. Bevor ich gefoltert wurde, konnte ich mich an nichts aus meiner Zeit in Israel erinnern. Ich hatte keine Erinnerung, und das war auch gut so.

Sie fesselten mich kopfüber, mit den Beinen an der Decke und dem Kopf nach unten. Sie tauchten mich in kaltes und heißes Wasser, verpassten mir Elektroschocks, schnitten mir in die Hände und misshandelten mich auf der Treppe mit Fäusten, Stöcken und Tritten. Etwa ein halbes Jahr lang. Jeden Tag das Gleiche.

Sie nahmen ein Brett, drückten es gegen die Mitte meines Körpers bis an meine Kehle, dann drückten sie mich gegen die Wand und hoben mich damit hoch. Ich bekam keine Luft und wurde ohnmächtig. Sie ließen mich frei. Und dann das gleiche noch einmal. So ging es weiter, immer und immer wieder.

Erst nach einem halben Jahr erzählten sie mir, sie hätten gehört, dass ich in Israel vor Gericht war und ausgesagt hatte, ich wolle Jude sein. In diesem Moment kamen all die Erinnerungen zurück. Hätte ich mich früher daran erinnert, hätte ich gestanden, und sie hätten mich zum Tode verurteilt. Ich glaube aber, dass der Allmächtige mein Gedächtnis ausgeschaltet hat.

Dann habe ich ihnen gesagt: „Nein, ich bin Palästinenser, ich bin stolz.“ Ich habe gelogen. Sie beschlossen, mich in Khan Yunis, im Haus meiner Familie, unter Hausarrest zu stellen.

Epoch Times: Sehen Sie Ihre Familie jetzt zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder?

Shachar: Ja. Sie sagten mir: „Du bringst Schande über die Familie, und wenn du die Familie respektieren würdest, hättest du mehrere Juden getötet.“

Sie sagten mir auch, dass ich nicht ihr Sohn sei. Sie akzeptierten mich, weil sie die palästinensische Polizei respektierten, nicht mich. Sie sagten mir, ich solle auf dem Dach schlafen, damit ich mit niemandem reden kann. Einen Monat lang war ich auf dem Dach.

Epoch Times: Hat Ihre Mutter Sie auch so gesehen oder nur Ihr Vater?

Shachar: Für Frauen ist es dort verboten zu sprechen, verboten, sich einzumischen.

Epoch Times: Das heißt, Ihre Mutter war dort und sagte aber nichts zu Ihnen?

Shachar: Nichts. Meine Mutter hat nichts zu mir gesagt. Nach einem Monat haben sie mich aus dem Haus geworfen. Ich war obdachlos in Khan Yunis. Ich begegnete der palästinensischen Polizei, und sie schlugen mich. Nach einiger Zeit begann ich auf einer Baustelle in Gaza zu arbeiten. Ich sparte Geld und floh zurück nach Israel.

Aber nach zwei Monaten wurde ich wieder verhaftet, weil ich keinen legalen Status hatte, und es gab einen bedingten Haftbefehl gegen mich. Wieder brachten sie mich vor Gericht. Ich erzählte der Richterin meine ganze Lebensgeschichte. Sie hörte mir zu und sagte: „Ich werde Sie freilassen und auch keine Bewährung verhängen.“ Mein Adoptivvater unterschrieb die Kaution, und sie ließen mich frei.

Danach hat es sieben Jahre gedauert, bis ich die staatliche Genehmigung zum Konvertieren erhielt. Wir hatten beim Obersten Gerichtshof einen Antrag eingereicht, dem stattgegeben wurde. Ich wurde zum Juden, der den Schabbat einhält und die Gebote erfüllt. Dann sollte ich zum Militärdienst eingezogen werden.

Als mich jemand für eine Fernsehsendung interviewte, kam die Frage: „Was machst Du, wenn sie dich aussenden, um israelische Siedler umzusiedeln?“ Ich antwortete, dass ich in die Armee eintrete, um das Land und seine Bürger zu verteidigen. Ich würde keine israelischen Siedler oder Synagogen umsiedeln und keine Frauen und Kinder aus ihren Häusern vertreiben. Es wäre ein großer Fehler, das zu tun. Daraufhin erhielt ich einen Anruf von der Armee, dass ich von der Wehrpflicht befreit sei und sie mich nicht einberufen würden.

Epoch Times: Warum hören wir vom IDF-Sprecher, dass es viele Palästinenser gibt, die den Gazastreifen verlassen wollen und die Hamas sie nicht lässt? Wollen sie Ihrer Ansicht nach alle Juden töten?

Shachar: Um jeden Zweifel auszuschließen, würde ich sagen, es sind ein Prozent. Was wir hier erleben, ist ein Religionskrieg zwischen dem Islam und dem Judentum. Wenn man nicht an Mohammed glaubt, gilt man als Ungläubiger, und die Strafe für Ungläubige ist der Tod.

Wir haben gesehen, wie weit sie gekommen sind. Sie haben Ofakim und Sderot [Städte in Israel] erreicht. Wenn sie so weitermachen, werden sie innerhalb von zehn Jahren auch Tel Aviv erreichen, ich glaube sogar noch weniger.

Epoch Times: Ich frage das mal aus einem anderen Blickwinkel. Angenommen, morgen würde die Hamas eliminiert, welche Bürger würden in Gaza zurückbleiben?

Shachar: Der Islamische Dschihad. Es ist ein anderer Name, aber das Ziel ist das gleiche.

