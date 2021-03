Ein Überlebender, drei Tote bei Start von Kampfflugzeug in Russland

In der Nähe von Kaluga

Beim Start eines Militärflugzeugs in Russland sind am Dienstag drei Soldaten getötet worden.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, das Unglück in der Nähe der Stadt Kaluga im Zentrum des Landes habe sich ereignet, nachdem das Schleudersitzsystem in dem Kampfflugzeug vom Typ Tupolew Tu-22M versehentlich ausgelöst worden sei. Wegen der niedrigen Flughöhe hätten sich die drei Besatzungsmitglieder nicht mit Fallschirmen retten können.

Ein vierter Soldat habe überlebt und sei ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Militärkreise.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde eine staatliche Untersuchungskommission zu dem Unglücksort geschickt. Weitere Angaben wollte eine Sprecherin des Ministeriums auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AFP nicht machen. (AFP)

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!