Elon Musk: Demokraten sind „Partei der Spaltung und des Hasses“ geworden

Wie Tesla-Chef und E-Auto-Pionier Elon Musk erklärte, habe er bisher immer die Demokraten gewählt. Doch nun soll sich das ändern. Es gibt Gründe.



Seit der Twitter-Übernahmeerklärung durch Tesla-Chef Elon Musk sei er permanent linken Angriffen ausgesetzt, habe Musk nach Angaben der amerikanischen Epoch Times immer wieder offengelegt. Kürzlich erklärte der amerikanische Techunternehmer auf Twitter, dass er früher die Demokraten bei den US-Wahlen gewählt habe. Doch in Zukunft werde er die Republikaner wählen.

Eine Begründung dafür gab Elon Musk gleich mit: „Aber sie sind zur Partei der Spaltung und des Hasses geworden“, also könne er sie nicht länger unterstützen. „Sehen Sie sich jetzt an, wie sich ihre Kampagne mit schmutzigen Tricks gegen mich entfaltet“, erklärte der E-Auto-Pionier.

Offenbar ist Elon Musk gespannt darauf, was sich die amerikanischen Sozialdemokraten noch so alles gegen ihn einfallen lassen. Seine Aussage im Tweet hat er vorsorglich mit einem Popcorn-Emoji versehen. Kurz darauf twitterte Musk vorausschauend: „Politische Angriffe auf mich werden in den kommenden Monaten dramatisch eskalieren.“

Interessant ist auch, dass Elon Musk den derzeitigen US-Präsidenten in einem Podcast-Interview hinterfragte: „Der wahre Präsident ist derjenige, der den Teleprompter kontrolliert“, so Musk über Joe Biden. „Der Weg zur Macht ist der Weg zum Teleprompter.“

Bereits Ende April, wenige Tage nach Bekanntgabe der Übernahme-Einigung zwischen Twitter und Elon Musk, schrieb Musk: „Die Angriffe kommen stark und schnell, hauptsächlich von links.“ Das sei für ihn jedoch keine Überraschung, so der Tech-Milliardär, der nach Angaben der Sängerin Grimes gar „nicht wie ein Milliardär“, sondern „zeitweise unterhalb der Armutsgrenze“ lebe. Die kanadische Musikerin und Musikproduzentin ist Elon Musks Freundin und Mutter seiner beiden Kinder.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

— Elon Musk (@elonmusk) May 18, 2022