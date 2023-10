Elon Musk kritisiert Berliner Migrationspolitik – und teilt Wahlaufruf für AfD

Tesla-Chef Elon Musk ist unzufrieden mit der deutschen Migrationspolitik. Den deutschen Wählern empfiehlt er indirekt, für die AfD zu stimmen. Die Reaktion aus Berlin ließ nicht lange auf sich warten.

Der US-Milliardär Elon Musk hat die Bundesregierung offen für ihre Migrationspolitik kritisiert und offiziell eine Wahlempfehlung für die AfD weiterverbreitet.

Im ehemals Twitter genannten Onlinedienst X teilte der Technologie-Unternehmer die Nachricht des Nutzerkontos RadioGenoa, wonach die Berliner Ampelkoalition derzeit acht deutsche Nichtregierungsorganisationen (NGOs) finanziell unterstützt.

Diese würden illegale Migranten nach Italien schleusen. Die deutschen NGOs würden die im Mittelmeer eingesammelten Migranten in Italien „abladen“. Der reichste Mensch der Welt kommentierte dies am Freitag, dem 29. September, mit der Frage: „Ist sich die deutsche Öffentlichkeit darüber bewusst?“

Die Reaktion aus Berlin ließ nicht lange auf sich warten. Das Auswärtige Amt rechtfertigte die Unterstützung der „Seenotretter“ im Onlinedienst X: „Ja. Und man nennt das Leben retten.“

X-Besitzer Musk, der den Kurzbotschaftendienst im vergangenen Jahr für 44 Milliarden Euro gekauft hatte, kommentierte diese Antwort mit dem Vorwurf, die Bundesregierung sei „wohl stolz darauf“ und forderte eine Umfrage zu dem Thema. „Ich bezweifle, dass die Mehrheit der deutschen Öffentlichkeit dies befürwortet.“

Eine solche Umfrage hat „Statista“ bereits im Mai 2023 getätigt. Demnach finden es 60 Prozent der Befragten in Deutschland gut, dass private Initiativen Migranten im Mittelmeer rettet und in europäische Häfen bringt. Unter den befragten Grünen-Anhängern war die Zustimmung zur zivilen Seenotrettung mit 86 Prozent besonders hoch, bei AfD-Anhängern lag die Zustimmung bei lediglich 20 Prozent. An der Umfrage nahmen 1.360 Menschen teil.

Allerdings zeigte sich im aktuellen ARD-Deutschlandtrend eine Mehrheit skeptisch beim Thema Migration, wie die „Zeit“ berichtet. 64 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, dass Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen soll. Sie sehen eher Nachteile durch die hohe Anzahl an Migranten im Land. Im Mai lag der Wert noch bei 54 Prozent. Das ist ein Anstieg um zwölf Prozentpunkte im Vergleich zum Mai.

Der Tech-Unternehmer nannte den Transport von aus Seenot geretteten Menschen nach Italien eine „Verletzung der italienischen Souveränität“ und sprach von einer „gefühlten Invasion“. Dahinter setzte er einen „skeptischen Smiley“, ein Gesicht mit hochgezogener Augenbraue.

