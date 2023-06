Erdogan stemmt sich gegen NATO-Beitritt – Schweden: „Wir sind kein Zufluchtsort für die PKK“

Aktivisten des Netzwerks „Allianz gegen die NATO“ mit einem Transparent mit der Aufschrift „Nein zur NATO! - Kein Bündnis mit Faschisten“ während einer Demonstration für Meinungs- und Versammlungsfreiheit, zur Unterstützung der demokratischen Kräfte in der Türkei und gegen die schwedische NATO-Mitgliedschaft am 4. Juni 2023 in Stockholm, Schweden. Foto: MAJA SUSLIN/TT News Agency/AFP via Getty Images