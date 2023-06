Erste Video-Ansprache von Putin seit Ende des Wagner-Aufstands

Am heutigen Montag erschien ein neues Video von Wladimir Putin. Darin sprach er über die Industrie seines Landes „im Angesicht ernster Herausforderungen von außen“.

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat sich erstmals seit dem Ende des Aufstands der Söldnertruppe Wagner in einer Videoansprache der Öffentlichkeit gezeigt. Der Kreml veröffentlichte das Video am Montag anlässlich eines Jugendforums mit dem Titel „Ingenieure der Zukunft“. In seiner Rede lobte Putin die „stabile“ Arbeit der russischen Industrie „im Angesicht ernster Herausforderungen von außen“.

Am Freitagabend war der monatelange Machtkampf zwischen dem Chef der Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, und der russischen Militärführung eskaliert. Wagner-Kämpfer marschierten von der Ukraine aus mit dem Ziel nach Russland ein, die Militärführung in Moskau zu stürzen. Nach rund 24 Stunden Aufstand vollzog Prigoschin am Samstagabend überraschend eine Wende und beorderte seine Söldner zurück in ihre Lager.

Manche Experten und westliche Politiker sehen Putin durch den Wagner-Aufstand dennoch geschwächt. Die Rebellion machte nach ihrer Einschätzung Risse in Putins Machtgefüge deutlich. Der ehemalige Generalleutnant Roland Kather äußerte hingegen, dass er glaubt, dass das Ganze inszeniert war. Im schlimmsten Fall handele es sich um einen verdeckten Aufmarsch, bei dem Prigoschin nach Belarus geht und seine Wagner-Kämpfer ihm folgen, um schließlich von Norden her den Westen und die Ukraine mit Kiew anzugreifen. (AFP/mf)