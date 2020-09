Erster Migrant mit Corona-Infektion in Lager gestorben – Deutschland nimmt weitere 150 unbegleitete Minderjährige auf

In Griechenland ist nach Angaben der Regierung ein erster Bewohner eines Flüchtlingslagers an einer Corona-Infektion gestorben. Ein 61-jähriger Afghane, der im Lager Malakassa nahe Athen untergebracht war, sei in einem Krankenhaus in der griechischen Hauptstadt gestorben, erklärte das Migrationsministerium am Sonntag.

Malakassa und die nahegelegenen Lager Schisto und Elaionas waren wegen steigender Infektionszahlen Anfang September unter Quarantäne gesetzt worden.

In den griechischen Migrantencamps hatte sich das Coronavirus zuletzt stark ausgebreitet. In dem Übergangslager auf der Insel Lesbos wurden mehr als 240 Asylsuchende positiv auf den Erreger getestet.

Das Camp war nach der Zerstörung des Migrantenlagers auf Moria durch ein Feuer errichtet worden. Dort lebten zuvor rund 12.000 Menschen. Bei ihrem Einzug in das neue Camp wurde alle Bewohner auf das Corona-Virus getestet.

Wie Migrationsminister Notis Mitarachi am Sonntag sagte, wurden mittlerweile alle unbegleiteten Minderjährigen, die in Migrantencamps auf den griechischen Inseln lebten, aufs Festland gebracht. Deutschland hat zugesagt, bis zu 150 von ihnen aufzunehmen.

Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sollen die ersten 50 unbegleiteten minderjährigen Migranten am Mittwoch in Deutschland eintreffen. (afp/nh)

