EU schickt Wahlbeobachter zu Regional- und Kommunalwahlen in Venezuela

Eine Wahl in Venezuela. Foto: Viloria/Getty Images

Die Europäische Union will das erste Mal seit 15 Jahren Beobachter zu den Regional- und Kommunalwahlen in Venezuela entsenden. Die Mission werde von der portugiesischen EU-Parlamentarierin Isabel Santos geleitet, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Mittwoch. Sie reise auf Einladung der venezolanischen Wahlkommission.

Die „unabhängige technische Bewertung aller Aspekte des Wahlprozesses durch die EU-Mission (…) kann einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung einer friedlichen und von den Venezolanern selbst getragenen Lösung der Krise (…) leisten“, fügte Borrell hinzu. Die Wahlen werden am 21. November abgehalten.

Die venezolanische Regierung und die Opposition berichteten diese Woche über weitere Fortschritte bei der Beilegung ihrer Differenzen während einer dritten Gesprächsrunde in Mexiko-Stadt. Die Parteien äußerten sich nicht näher zu den Fortschritten in den Verhandlungen, die auf eine Lösung der politischen Krise in dem südamerikanischen Land abzielen.

Die Opposition wirft dem sozialistischen Staatschef Nicolás Maduro Wahlfälschung bei seiner Wiederwahl im Jahr 2018 vor. Die EU, die USA und Kanada haben sich bereit erklärt, ihre Sanktionen gegen die Regierung Maduros zu überprüfen, wenn es bei den politischen Gesprächen „signifikante Fortschritte“ gibt.

Trotz seines Ölreichtums steckt das links regierte Venezuela seit Jahren in einer tiefen Wirtschafts- und Versorgungskrise. Als Folge verließen rund fünf Millionen Venezolaner ihr Land. (afp/oz)

