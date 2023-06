Eurokorps wird erstmals von polnischem General geführt

Nato-Generalsektretär Jens Stoltenberg (l) und Verteidigungsminister Boris Pistorius besuchen die Nato-Ostflanke in Litauen. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Erstmals in seiner Geschichte wird das Eurokorps von einem polnischen General geführt.

Jaroslaw Gromadzinski trat am Donnerstag die Nachfolge des Belgiers Peter Devogelaere an – rund eineinhalb Jahre, nachdem Polen der multinationalen Einsatztruppe mit Hauptquartier in Straßburg als sechstes Mitglied beigetreten war.

„Wir stehen heute vor komplexen und multidimensionalen Herausforderungen“, sagte Gromadzinski in seiner Antrittsrede und verwies unter anderem auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie zunehmende „Massenmigration“ aus dem Süden.

Das 1992 auf Initiative Deutschlands und Frankreichs gegründete Eurokorps ist eine schnelle Einsatztruppe, die der Nato und der EU zur Verfügung steht. Hauptaufgabe ist die Leitung und Koordination großer internationaler Militäreinsätze. Das Eurokorps kann bis zu 60.000 Soldaten führen, das Hauptquartier in Straßburg besteht aus einem Stab mit Unterstützungseinheiten mit rund tausend Bediensteten.

Die Truppen stammen aus zahlreichen europäischen Ländern. Die „Rahmennationen“ sind Deutschland, Frankreich, Belgien, Spanien, Luxemburg und seit 2022 Polen. Als sogenannte assoziierte Nationen sind Griechenland, Italien, Rumänien, die Türkei und Österreich beteiligt.(afp)