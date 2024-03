Europawahl: Strack-Zimmermann zur ALDE-Spitzenkandidatin gewählt

Auf dem Kongress der europäischen politische Partei wurde der deutschen Verteidigungspolitikerin einstimmig das Amt übertragen.

„Ich freue mich sehr über die einstimmige Nominierung der liberalen europäischen Parteienfamilie“, sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP). „Das ist für mich eine große Ehre und gleichzeitig ein starkes Signal für das Standing der FDP innerhalb der Liberalen in Europa.“

Die FDP-Spitzenkandidatin will mit einem Gegenentwurf zur Amtsführung der bisherigen EU-Kommissionspräsidentin und Spitzenkandidatin der Europäischen Volkspartei (EVP), Ursula von der Leyen (CDU), in die Europawahl ziehen. „Wir werden der Bürokratie von Frau von der Leyen mehr von der Freiheit entgegensetzen“, so Strack-Zimmermann. Man werde den Bürgern Europas ein „klares Alternativangebot“ machen: „Modernität, Wirtschaftswachstum, Freiheit, Entlastung und Innovation.“ (dts)