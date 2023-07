Export von ukrainischem Getreide: Kreml stoppt Abkommen

Ein Bagger verlädt in einem Getreidehafen im Süden der Ukraine Getreide in ein Frachtschiff (Archivbild). Foto: Andrew Kravchenko/AP/dpa

Russland stoppt das Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer.

Russland sieht das Abkommen zur Ausfuhr von ukrainischem Getreide als „de facto beendet“ an. Das sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau wenige Stunden vor Auslaufen des bestehenden Vertragswerks, dessen Verlängerung infrage stand. Russland werde das Abkommen wieder aufleben lassen, sobald die Abmachungen gegenüber der russischen Seite eingehalten würden.

„Die Abkommen zum Schwarzen Meer sind heute de facto beendet“, sagte Peskow. „Sobald der russische Teil (der Abmachungen) erfüllt wird, wird die russische Seite sofort wieder zum Getreideabkommen zurückkehren.“

Die Vereinbarung mit Russland und der Ukraine gilt nach mehreren Verlängerungen offiziell nur noch bis zum späten Montagabend (23:00 Uhr MESZ). (AFP/dpa/mf)