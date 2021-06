Fast 4.000 vollständig Geimpfte in Massachusetts positiv auf COVID-19 getestet

Foto: Joseph Prezioso/AFP via Getty Images

Obwohl sie doppelt gegen das Coronavirus geimpft wurden, infizierten sich dennoch Tausende Menschen im US-Bundesstaat Massachusetts mit Covid-19. Das Gesundheitsministerium gibt an, dass kein Impfstoff zu 100 Prozent sicher ist. Es werde immer eine Minderheit an vollständig geimpften Menschen geben, die dennoch an Covid-19 erkranken oder sterben werden.

Den staatlichen Gesundheitsbehörden in den USA zufolge sind fast 4.000 Menschen in Massachusetts, die vollständig gegen COVID-19 geimpft wurden, positiv auf die Krankheit getestet worden. Dies trägt zu der wachsenden Zahl von Durchbruchsfällen in den USA bei.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gab es bis zum 12. Juni 3.791 Infektionen unter den 3,7 Millionen vollständig geimpften Menschen im Bundesstaat. Das bedeutet, dass sich trotz Impfung immer noch etwa einer von 1.000 Personen in Massachusetts mit Covid-19 infiziert.

„Wir lernen, dass viele Durchbruchsinfektionen asymptomatisch sind oder sehr mild und von kurzer Dauer“, sagt Davidson Hamer, Spezialist für Infektionskrankheiten an der Boston University, berichtet der „Boston Herald“.

So sei die Viruslast, laut Hamer, nicht sehr hoch. „Wir müssen besser verstehen, wer gefährdet ist und ob Menschen, die einen Durchbruch haben, das Virus auf andere übertragen können“, fuhr er fort.

In einigen Fällen würden so geringe Mengen des Virus ausgeschieden werden, dass eine Übertragung auf andere nicht stattfände, ist er überzeugt.

Sogenannte Durchbruchsfälle beziehen sich auf Fälle, die zwei oder mehrere Wochen nach der letzten Impfung einer Person auftreten.

Das Centers for Disease Control (CDC) gibt an, dass die drei in den USA verfügbaren Impfstoffe die meisten Menschen daran hindern, sich mit dem Virus zu infizieren. „Ein Durchbruch des Impfstoffs wird erwartet“, so die CDC auf ihrer Website. Die COVID-19-Impfstoffe seien wirksam und ein wichtiges Instrument, um die Pandemie unter Kontrolle zu bringen.

Allerdings hat die CDC auch erkannt, dass es „einen kleinen Prozentsatz vollständig geimpfter Menschen geben wird, die immer noch krank werden, ins Krankenhaus eingeliefert werden oder an COVID-19 sterben“.

Keine der Impfstoffe seien zu 100 Prozent wirksam, um Krankheiten zu verhindern. Die Daten zeigen, dass die Impfstoffe von Moderna und Pfizer zwei Wochen nach der letzten Dosis zu etwa 90 Prozent gegen Infektionen wirksam sind. Das Single-Shot-Vakzin von Johnson & Johnson ist zu 72 Prozent wirksam bei der Vorbeugung mittelschwerer bis schwerer Fälle von COVID-19.

Laut Angaben der CDC seien bis zum 30. April 10.262 Durchbruchsinfektionen in 46 US-Bundesstaaten gemeldet worden.

Von den Fällen traten mehr als sechs von zehn bei Frauen auf, wobei das Durchschnittsalter der Patienten 58 Jahre betrug. Dies geht aus einem neuen Bericht der CDC hervor, die seit dem 1. Mai keine Durchbruchsinfektionen mehr zählt. Mit Ausnahme derer, die einen Krankenhausaufenthalt oder den Tod verursachen.

Ungefähr 10 Prozent der Patienten mussten im Krankenhaus behandelt werden und 160, also etwa 1,5 Prozent, starben. Die Daten deuten darauf hin, dass etwa drei von zehn hospitalisierten Patienten aus einem Grund aufgenommen wurden, der nicht mit COVID-19 zusammenhängt oder keine Symptome aufweist.

Das Durchschnittsalter derjenigen, die nach der Impfung starben, betrug 82 Jahre. Achtundzwanzig Todesfälle wurden auf eine Ursache zurückgeführt, die nicht mit COVID-19 zusammenhing, oder traten bei Patienten auf, die keine Symptome zeigten.

Sequenzierungsdaten waren für 555 der Durchbruchsfälle verfügbar. Über 60 Prozent wurden als von Varianten stammend identifiziert, einschließlich der B.1.1.7-Variante, die zuerst in Großbritannien identifiziert wurde.

Mit Stand vom 21. Juni liegt die Zahl der vollständig gegen COVID-19 Geimpften in den USA laut CDC bei 150 Millionen Menschen. Mehr als 65 Prozent der Erwachsenen im Land haben mindestens eine Dosis erhalten.

Dieser Artikel erschien im Original auf The Epoch Times USA unter dem Titel: „Nearly 4,000 Fully Vaccinated People in Massachusetts Test Positive for COVID-19“ (deutsche Bearbeitung von aa)

