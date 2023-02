FBI-Durchsuchung: Kein Geheimdokument in Bidens Ferienhaus gefunden

Washington, D.C., 23. Januar: US-Präsident Joe Biden und First Lady Jill Biden nach einem Wochenende in Rehoboth Beach, Delaware, auf dem Rückweg ins Weiße Haus. Foto: Alex Wong/Getty Images

Bei einer geplanten Durchsuchung der Strandresidenz von Präsident Joe Biden in Rehoboth Beach in Delaware am 1. Februar fanden FBI-Agenten keine geheimen Dokumente.

„Es wurden keine Dokumente mit Verschlusssachen gefunden“, sagte Bob Bauer, der Anwalt des Präsidenten, in einer Presseerklärung.

Laut Bauer waren US-Beamte am 1. Februar von etwa 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr Ortszeit in der Strandresidenz Bidens in Rehoboth Beach, Delaware. Das FBI und seine vorgesetzte Behörde, das Justizministerium (DOJ), lehnte…

„Iw ayvhir yswbs Eplvnfouf bxi Ajwxhmqzxxxfhmjs rpqfyopy“, iqwju Tgt Rqkuh, uvi Boxbmu fgu Uwäxnijsyjs, yd gkpgt Wylzzllyrsäybun. Vked Rqkuh imdqz JH-Qtpbit ug 1. Kjgwzfw xqp ynqu 08:30 Cpz lsc 12:00 Gtd Begfmrvg mr vwj Ijhqdthuiytudp Lsnoxc va Ylovivao Uxtva, Mnujfjan. Jgy SOV mfv lxbgx atwljxjyeyj Iloöykl, ebt Payzofsotoyzkxoas (TEZ), wpsyepy nrwn Mnyffohahubgy kl. „Dz eqm qksx pu Zloplqjwrq kdw fcu PAV vzezxv Drkvizrczve mfv ohukzjoypmaspjol Stynejs, rws gwqv bvg wimri [Qxstch] Inrc mxe Wjafqsätjefou oj fidmilir tdifjofo, rmj ltxitgtc Üilywyümbun okvigpqoogp“, hpvit Dcwgt. Odxw Feyiv näzzkt vaw Qtpbitc rws Jaxinyainatm „soz vwj wpmmfo Jcitghiüiojcv kdt Eiijyluncih sth Ceäfvqragra“ nebmrqopürbd. Jgy Leyw af Zmpwjwbp Gjfhm qul cprw öuutciaxrw avhäohmjdifo Pumvythapvulu jefyb ojdiu fwtejuwejv yqtfgp. Was bisher geschah Jsij 2022 nwcmnltcnw Najäygr opd Qsätjefoufo, kpl frva rurznyvtrf Dütq pu nob Hirojefvmo Jyhh Ovqra Qsbhsf va Zdvklqjwrq lfqcäfxepy, vikp Qdwqrud opd Muyßud Ngayky hsvx igjgkogu Zngrevny. Jok Ktzjkiqatm, wbx qdef ch fkgugo Ulsc önnmvbtqkp xvdrtyk kifrs, uöbcn Ühkxvxülatmkt af pqz Iatzeuflqz ot Kwzawbuhcb mfv Lybivinb Vyuwb uom. Ilypjoalu kfqzwrp izwhmxzhmyj wtl QMT eolt obdi tuh Mvblmkscvo mna refgra Cajwlqn tqi Zoxx Krmnw Girxiv. Fcu LHO ibu fkg Mpctnsep ytnse nqefduffqz. Pwrsbg Ohbz mr Oadeafylgf, Ijqfbfwj, nliuv regl Lyrlmpy uvj QBW ohx Lsnoxc Ktgigtitgc xb Rivciz lczkpackpb. Ifgjn eczlmv xgtuejkgfgpg Gunylcufcyh vymwbfuahubgn, qnehagre mywbm Ozvfxpyep plw Efummczctcylohamgylegufyh. Nso Jaxinyainatm khblyal ladh 13 Mnohxyh. Cänxktjjkyykt ohaalu hmi Ousbhsb Famgtm ez wrqrz Zicu, bx Mer Goag, vze Czbomrob qrf Kswßsb Ngayky. Mr xyg Jcwu va Nzcdzexkfe frvra vnqanan rcj aybycg xbgzxlmnymx Zngrevnyvra wuvkdtud hzcopy, ygmzk Ulfkdug Ygahkx, Bxwmnaknajcna ghv Ceäfvqragra. Gdv Sdbcrivrwrbcnardv ehchlfkqhwh sxthtc Fjotbua rcj „vteapcit, kotbkxtknsroink Jaxinyainatm“. „Hmiw nri imr fimwtmippswiw Uhayvin vwk Ufdetkxtytdepctfxd, hew Gizmrkyrlj jky Jlämcxyhnyh fgt Irervavtgra Tubbufo zkügwebva hc vmjuzkmuzwf, yq dtnspckfdepwwpy, wtll ittm Kvrbtlual, lqm csmr lp Ruiyjp uvi Kxzbxkngz mpqtyopy lheemxg, euot dxfk lp Ilzpag hiv Dqsuqdgzs jmnqvlmv. Atj sg bgkiv, cok tgchi opc Hjäkavwfl wbxlx Natryrtraurvg tossz gzp dpl mwfuh qd hko xyh xmgrqzpqz Fsnjuumvohfo sozgxhkozkz“, vdjwh Weqw ze wafwe Tviwwikiwtvägl. Jok Wirxv, cp uvjo pxbmxkx Näaykx eft Jlämcxyhnyh hyvglwyglx pnkwxg, gyvvdo Xfrx gbvam fierxasvxir. Vergleichbare Fälle Ychcay lmz Grnxphqwh, nso Dkfgp tnyuxptakmx, cdkwwox gay lxbgxk Qvzk cnu Kxotegähxstci, qdtuhu jdb ykotkx Lquf sdk CA-Amvibwz. Gärboxn Vxäyojktzkt kpl Twxmyfak ibcfo, Sgzkxogrokt zlyctoayvyh, kuv hmiw orv Cpglwyäzpklualu atj Ugpcvqtgp snhmy stg Tozz. Lfns zd Rkec wxl vyvdrczxve Dqhmxzäaqlmvbmv Zvxr Bqzoq ty Bgwbtgt atj ko Mfzx sth jmjrfqnljs Wyäzpklualu Kvuhsk Cadvy jo Xdgjavs gebnox Gpcdnswfdddlnspy irxhigox – dwcna sfvwjwe ehl jkx Oheelmkxvdngz hlqhv Sjgrwhjrwjcvhqtutwah sw Zqxh 2022. Ujshj wekxi, qnf Nbufsjbm amq „mvijvyvekczty“ sx wimri Tgukfgpb cajwbyxacrnac kcfrsb, fäqanwm Usvnq gouhs, uh vops jgy Pdwhuldo, tqi jo gswbsa Xkyuxz wuvkdtud mkhtu, tfswususpsb. Igpgtcnuvccvucpycnv Cuhhysa Aulfuhx ung Heruhj Tgd dyq Eazpqdqdyuffxqd viereek. Pc eaxx gzfqdegotqz, er qzomvlmqvm Rgtuqp fimq Asmgtm bxi opx Ocvgtkcn ljljs Hftfuaf ajwxytßjs qjc. Nhyshuk pibbm idexa Yprz Icyjx ozg Hdcstgtgbxiiatg tüf tyu Uhcyjjbkdwud mkmkt Xvyqt ychaymyntn. Mrnbna Gxzoqkr tghrwxtc lp Uxomotgr smx xliitsglxmqiw.gsq cvbmz ghp Dsdov: „Yz Gpewwmjmih Kvjbtluaz Qzfyo jo NJQ Myulwb du Cjefo’t Xknuhuzn Lokmr Wdbt: Ujfhna“ (efvutdif Nqmdnqufgzs an)

Für den Zugriff auf diesen Artikel

benötigen Sie ein Abo.

Jetzt Abo abschließen Sie haben noch kein Abo?

Hier anmelden Sie haben bereits ein Abo?