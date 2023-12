Finanzhilfe für die Ukraine: Wenn Ungarn blockiert, hat die EU noch Plan B und C

Die Unterstützung der Ukraine verschlingt weiterhin Milliarden von Euro. Die EU hat vor, dem Land fünfzig Milliarden Euro an Hilfsgeldern zu geben. Doch Viktor Orbán, Ungarns Ministerpräsident, blockierte derzeit eine einstimmige Entscheidung bei letztem EU-Gipfeltreffen. Aus diesem Grund scheint die EU-Kommission ein Plan B und ein Plan C vorzubereiten, berichtete die „Financial Times“.

Kiew ist überzeugt, die EU werde einen Weg finden, Orbáns Blockadehaltung zu umgehen. Außenminister Dmitro Kuleba sagte diese Woche, Ungarn habe einen Monat Zeit, um zu verhandeln, aber wenn es kein Ergebnis gebe, werden die Mittel auf jeden Fall fließen, so „Ukrainska Pravda“.

Spekulationen in Brüssel

Der ursprüngliche Plan sah 50 Milliarden Euro an Finanzhilfen aus dem EU-Haushalt über vier Jahre vor. Orbán sagte letzte Woche:

Über Unterstützung für die Ukraine zu verhandeln ist ein legitimes Gespräch, solange wir unseren Haushalt nicht zerschlagen und uns bei niemandem verschulden.“

Es wird nun damit gerechnet, dass Ungarns Ministerpräsident der Verabschiedung des Pakets auch bei einem außerordentlichen Gipfel Anfang Februar nicht zustimmen wird.

Im Rahmen von einem Plan B strebe Brüssel inzwischen, statt Mitteln aus dem EU-Haushalt Darlehen in Höhe von 20 Milliarden Euro zu geben, so die „Financial Times“. Diese würden nur von Ländern garantiert, die bereit sind, sich an der Vereinbarung zu beteiligen. Die genauen Bedingungen werden noch ausgehandelt und der endgültige Betrag werde entsprechend den Bedürfnissen der Ukraine festgelegt, heißt es in dem Bericht.

Sollte dieser Plan B jedoch scheitern, gebe es bereits einen Plan C. Im Rahmen dieses Alternativplans würde die EU der Ukraine erlauben, in diesem Jahr rund 18 Milliarden Euro an günstigen EU-Krediten bis zu einem Jahr zu verlängern. Beide Lösungen erfordern keine Einstimmigkeit.

Die Fallstricke von alternativen Plänen

Das 20-Milliarden-Euro-Darlehen unterscheidet sich erheblich von dem ursprünglichen 50-Milliarden-Euro-Finanzpaket. Der Plan B erlaubt der EU nicht, Kiew Hilfen zu gewähren, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Stattdessen geht es nur um Finanzhilfen in Form von günstigen Krediten.

Kiew benötigt eine Entscheidung über das Geld so bald wie möglich. Aber es wird erwartet, dass die Alternativpläne länger benötigen, um umgesetzt zu werden.

Der Grund dafür ist, dass in Mitgliedsstaaten wie Deutschland und die Niederlande die Parlamente zustimmen müssen, um einen solchen Plan B zu beschließen, so FT. Trotzdem könnte eine positive Entscheidung bis März immer noch möglich sein.

Schulden über Schulden

András Kosztur von der konservativen ungarischen Denkfabrik „21. Század“ („Das 21. Jahrhundert“) analysierte kürzlich die Lage der Wirtschaft im kriegsgebeutelten Land.

„Die ukrainische Wirtschaft ist bislang nicht zusammengebrochen, zumindest noch nicht, aber sie steht vor ernsten strukturellen Problemen, die sich in Zukunft noch vertiefen könnten. Ganz zu schweigen von der Tatsache, dass der Niedergang der ukrainischen Wirtschaft nicht einmal mit dem Ausbruch des Krieges begonnen hat“, schrieb der Analyst.

Die gesamte Staatsverschuldung der Ukraine – einschließlich der staatlich garantierten Schulden – sei im Vergleich zu Ende 2021 um fast 40 Milliarden US-Dollar auf 136 Milliarden US-Dollar im Oktober 2023 gewachsen.

Dem Experten zufolge wird das Haushaltsdefizit der Ukraine für das Jahr 2023 auf rund 53 Milliarden US-Dollar geschätzt. „Den größten Anteil, fast die Hälfte der Ausgaben, werden natürlich die Militärausgaben ausmachen, und das Defizit wird hauptsächlich durch Kredite und Zuschüsse westlicher Partner gedeckt“, schrieb Kosztur. Kein Wunder also, dass die Führung des Landes alles tut, um ihre Verbündeten zu überzeugen, die Hilfen nicht austrocknen zu lassen.