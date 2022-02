Frankreich: Auto-Protest an der Einfahrt nach Paris gestoppt

In Frankreich versuchten am Wochenende Demonstranten gegen die Corona-Politik mit Autos, Wohnmobilen, Traktoren und anderen Fahrzeugen nach Paris zu gelangen. Tausende Polizisten im Einsatz blockierten den Weg der Fahrzeugkolonne. Die Aktion „Freedom-Convoy“ war von den kanadischen Truckerprotesten inspiriert. Einigen Fahrzeugen gelang es, den Polizeischutz zu durchbrechen und in die Pariser Innenstadt zu fahren, was den Verkehr zum Erliegen brachte. Die Polizei setzte zum Teil Tränengas ein. David Vives von NTD aus Paris.

Inspiriert von den Trucker-Demonstrationen in Kanada haben sich an diesem Wochenende Autofahrer in Frankreich nach Paris auf den Weg gemacht.

Pkw, Wohnmobile, Traktoren und andere Fahrzeuge fuhren von Südfrankreich aus los – ohne große Hoffnung, in die französische Hauptstadt zu gelangen.



Der „Freiheitskonvoi“ traf unterwegs auf Tausende Polizisten, Kontrollpunkte, gepanzerte Mannschaftswagen und Wasserwerfer.

„Ich denke, wir werden umkehren müssen und gehen.“ – Solene, Demonstrantin des Auto-Protests aus Pau.

Sie sei gekommen, um gegen Diktatur zu protestieren.

„Ehrlich gesagt, wir haben die Nase voll. Das Ganze geht seit zwei Jahren und wir haben einfach die Nase voll. Das Volk leidet. Und wir verstehen nicht, was das soll. Es gibt Gesetze, aber wir verstehen sie nicht. Es gibt einfach keine Freiheit mehr. Wie auch immer man es dreht und wendet: Wir können nicht mehr tun, was wir wollen, nirgends hingehen, wo wir hinwollen; immer muss man um Erlaubnis bitten.“ – Demonstrantin Solene.

Die Menschen protestierten nicht nur gegen die COVID-Beschränkungen, sondern auch gegen den Preisanstieg. Die Benzinpreise haben in den letzten Wochen einen neuen Rekord erreicht.

In der Hauptstadt bereiteten sich einige Demonstranten darauf vor, den Konvoi zu empfangen.

Laut Rechtsanwalt Fabrice Di Vizio zeigen die von der Regierung ergriffenen COVID-Maßnahmen Anzeichen eines totalitären Regimes.

„Ich denke, dass dieser Freiheitskonvoi ein kleines Risiko birgt. Ich verstehe die ganze Wut, die in der Gesellschaft entsteht, und die Leute, die von den Preiserhöhungen genervt sind, das respektiere ich. Aber das hat es schon immer gegeben. Doch heute haben wir ein noch größeres Problem, das ist dieser Impfpass. Das wird unsere Gesellschaft für immer verändern. Das ist unser wichtigstes Problem.“ – Fabrice Di Vizio, Rechtsanwalt, Demonstrant.

Die Polizei versperrte etwa 500 Fahrzeugen die Einfahrt in die Stadt, doch einige schafften es, die Kontrollpunkte im Zentrum von Paris zu passieren und den Verkehr rund um den Arc de Triomphe zu behindern.

Die Autofahrer schwenkten französische Flaggen und hupten, obwohl die Polizei sie aufgefordert hatte, nicht in die Stadt zu fahren.

Unterdessen demonstrierten bis zu 3.000 Menschen, darunter auch einige „Gelbwesten“-Demonstranten, bei einer separaten, genehmigten Demonstration in Paris gegen die COVID-Beschränkungen.

Die Polizei warf mit Tränengas, um die Demonstration aufzulösen.

„Die Spannungen zwischen der Polizei und den Demonstranten scheinen laut Berichten auf Social Media einen neuen Höhepunkt erreicht zu haben. In Paris zog ein Polizist seine Waffe und richtete sie auf den Fahrer eines Autos, weil dieser sich weigerte, anzuhalten. In einem anderen Video ist zu sehen, wie ein Polizist einem Demonstranten eine französische Flagge entreißt. Diese Szenen gingen in den sozialen Medien viral, und vielleicht ist es das, was von dem Tag in Erinnerung bleiben wird, an dem der Freiheitskonvoi es fast bis in die französische Hauptstadt geschafft hat.“ – David Vives, NTD News, Paris.