Frankreich hält zweite Runde der Regionalwahlen ab – Absolute Mehrheit fehlte

Ein Wähler gibt in einem Wahllokal in Camiers, Nordfrankreich, seine Stimme für die zweite Runde der französischen Regionalwahlen am 27. Juni 2021 ab. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP über Getty Images

In Frankreich ist am Sonntag die zweite Runde der Regional- und Départementswahlen abgehalten worden. Die Wahllokale öffneten am Sonntagmorgen um 08.00 Uhr. Die Stichwahlen waren erforderlich geworden, da in der ersten Runde vielerorts keine Liste die nötige absolute Mehrheit erreicht hatte.

Vor einer Woche waren die Konservativen als stärkste Kraft hervorgegangen. Die rechts-nationale Partei von Marine Le Pen holte deutlich weniger Stimmen als erwartet. Wie erwartet verlor die Partei von Präsident Emmanuel Macron massiv Stimmen.

Es ist der letzte Stimmungstest vor der Präsidentschaftswahl im April 2022, bei der Le Pen Macron herausfordern will. Ihre Partei Rassemblement National könnte theoretisch noch die südfranzösische Region Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) gewinnen. Andere Parteien paktieren dort aber mit den Konservativen, um dies zu verhindern. Meinungsforscher rechnen erneut mit einer massiven Enthaltung.

In der ersten Runde hatte Le Pen das schwache Abschneiden bereits auf die Rekordenthaltung von gut zwei Dritteln der Wähler zurückgeführt. Es handelte sich um die niedrigste Wahlbeteiligung bei einer solchen Abstimmung in der Nachkriegszeit. Regierungssprecher Gabriel Attal führte das Fernbleiben der Wähler auf die Corona-Pandemie zurück. Allerdings hatte sich die Infektionslage zuvor deutlich entspannt. Die Wahlen vor einer Woche fielen mit einer Lockerung der Corona-Auflagen zusammen. (afp)

