Frankreich lässt ab 1. Januar keine neuen aus dem Ausland entsandten Imame mehr zu

Frankreich lässt ab 1. Januar keine weiteren aus dem Ausland entsandten Imame mehr zu. Innenminister Gérald Darmanin gab am Freitag in einem Brief an die betroffenen Staaten bekannt, dass die bereits 2020 auf den Weg gebrachte Änderung nun in Kraft treten soll.