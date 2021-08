Frankreich: Mutmaßlicher Brandstifter ermordet katholischen Priester

Ein Jahr nach der Brandstiftung in der Kathedrale im westfranzösischen Nantes hat der mutmaßliche Brandstifter offenbar einen katholischen Priester getötet. Die Ermittler schlossen einen terroristischen Hintergrund aus.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden meldete sich der Mann am Montagmorgen auf einer Polizeiwache und gestand, den Geistlichen in dem Ort Saint-Laurent-sur-Sèvre im Westen des Landes umgebracht zu haben.

Laut Polizeiangaben war der mutmaßliche Täter erst vor wenigen Tagen aus der Psychiatrie entlassen worden. Die Ermittler schlossen einen terroristischen Hintergrund aus.

Der getötete Priester hatte den aus Ruanda stammenden Verdächtigen laut Polizeikreisen seit einigen Monaten beherbergt. Zuletzt sei der mutmaßliche Täter einen Monat lang in der Psychiatrie behandelt worden, wo er erst Ende Juli entlassen worden sei.

Die Kathedrale von Nantes war im Juli 2020 bei einem Brand schwer beschädigt worden. Kurz darauf wurde ein damals 39-Jähriger freiwilliger Gemeindediener festgenommen und gestand, das Feuer gelegt zu haben. Er wurde zunächst in Untersuchungshaft genommen und später unter richterlicher Aufsicht freigelassen.

Der Mann aus Ruanda war vor einigen Jahren aus seiner Heimat nach Frankreich geflüchtet. Der getötete Priester habe ihn in den vergangenen Monaten beherbergt, hieß es nun aus Polizeikreisen.

Die Leiche des Geistlichen wurde in den Gemeinschaftsräumen der Gemeinde entdeckt. Das Opfer wurde laut Polizeikreisen vor seinem Tod geschlagen. Ein terroristischer Hintergrund der Tat wird demnach ausgeschlossen. Eine Autopsie soll Aufschluss über die Todesursache geben.

Die mehrfache Präsidentschaftsbewerberin Marine Le Pen prangerte „ein vollständiges Versagen des Staates und von (Innenminister) Gérald Darmanin“ an. „In Frankreich kann man sich also illegal aufhalten, die Kathedrale von Nantes anzünden, nie abgeschoben werden und rückfällig werden, indem man einen Priester ermordet“, schrieb sie auf Twitter.

Der Innenminister warf der Le Pen vor, „zu polemisieren, ohne die Fakten zu kennen“. „Dieser Ausländer konnte trotz seiner Abschiebeanordnung nicht abgeschoben werden, solange seine richterliche Aufsicht nicht aufgehoben war“, erklärte er ebenfalls auf Twitter. Den Katholiken des Landes sicherte Darmanin seine Unterstützung zu.

Der stellvertretende Generalsekretär der französischen Bischofskonferenz, Vincent Neymon, äußerte „Sprachlosigkeit und tiefe Trauer“ angesichts des Vorfalls.

Der letzte tödliche Angriff auf einen katholischen Geistlichen in Frankreich liegt nur wenige Monate zurück. Im Oktober hatte ein 22-jähriger Tunesier in der Basilika Notre-Dame von Nizza drei Menschen mit einem Messer getötet.

2019 war in der Region Oise ein 90-jähriger Priester verprügelt und erstickt worden. Die Tat wurde mit einer jahrzehntealten Anzeige wegen „unangemessenen Verhaltens gegenüber einem Minderjährigen“ in Verbindung gebracht.

2016 bekannte sich die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) zu einem tödlichen Angriff auf einen Priester in Saint-Etienne-du-Rouvray. (afp)

