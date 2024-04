Französische Polizei entdeckt 70 Kilogramm Cannabis in Haus von Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin einer französischen Kleinstadt ist nach dem Fund von 70 Kilogramm Cannabisharz in ihrem Haus festgenommen worden. Neben Jamilah Habsaoui, die seit 2021 Bürgermeisterin von Avallon ist, wurden zwei ihrer Brüder und vier weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Auxerre am Sonntag mit.

Die Ermittler durchsuchten das Wohnhaus der Bürgermeisterin, das Rathaus und die Apotheke, in der Habsaoui arbeitet. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurden in ihrem Haus 70 Kilogramm Cannabisharz sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft machte keine genauen Angaben zur Menge der dort beschlagnahmten Drogen.

Bei weiteren Razzien in Avallon wurden zudem 983 Gramm Kokain, 7000 Euro in bar und etwa 20 Goldbarren beschlagnahmt. Die Ermittlungen fanden im Rahmen einer landesweiten Kampagne zur Bekämpfung des Drogenhandels statt. (afp)