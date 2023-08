„Wuhan 2.0“? Geheimes Biolabor mit China-Verbindung in Kalifornien entdeckt

Einrichtungsgegenstände in einem Lagerhaus eines mutmaßlichen Biolabors in Reedley, Kalifornien, am 31. Juli 2023. Foto: Nathan Su/The Epoch Times

Vor fünf Monaten entdeckten Behörden in einer Kleinstadt in den USA ein geheimes Biolabor. Erst kürzlich kam es an die Öffentlichkeit. Epoch Times sprach mit Zuständigen vor Ort.

Ein geheimes Biolabor in Kalifornien in chinesischem Besitz mit Tausenden von Fläschchen mit bakteriellen und viralen Erregern, darunter Chlamydien, E. Coli, Streptokokken-Pneumonie, HIV, Hepatitis, Herpes, Röteln und Malaria hat ernsthafte Bedenken hinsichtlich der Biosicherheit aufgeworfen.

Die Ermittlungen, an denen die Stadt, der Bezirk, der Bundesstaat, die US-Gesundheitsbehörde CDC und das FBI beteiligt sind, haben die Einwohner dieser kleinen kalifornischen Stadt etwa 25 Meilen (circa 40 Kilometer) südöstlich von Fresno alarmiert.

Das Labor in der 850 I Street wurde von Prestige Biotech, Inc. betrieben, das vermutlich COVID-19 und Schwangerschaftstestkits herstellte und fast 1.000 Labormäuse beherbergte.

Jesalyn Harper, zuständig für die Durchsetzung von Vorschriften bei der Feuerwehr der Stadt Reedley führte erste Inspektion des verdächtigen Labors durch, nachdem sie eine anonyme Beschwerde über Geschäftsaktivitäten in dem Lagerhaus erhalten hatte, von dem man annahm, dass es zu dem Zeitpunkt leer stand. Das erzählte sie der Epoch Times.

Bei der Inspektion des Gebäudes am 19. Dezember 2022 fand sie einen Gartenschlauch, der für Sanitäranlagen verwendet wurde und aus der Wand des Lagers ragte, was gegen die Bauvorschriften verstößt.

„Als ich im Dezember hineinging, waren ein paar Frauen hier. Sie waren dabei, Schwangerschaftstests in braune Kartons für den Versand zu packen“, sagte sie. „Es handelte sich um eine kleine Bestellung … vielleicht zwei oder drei Kisten.“

Tausende Fläschchen mit Flüssigkeiten

Nachdem sie sich mit dem FBI in Verbindung gesetzt hatte, um den Fall zu melden und sich abzusichern, beantragte die Gesundheitsbehörde des Bezirks Fresno einen Durchsuchungsbefehl und führte am 16. März eine vollständige Inspektion des Gebäudes durch, sagte sie.

Neben medizinischen Geräten wie COVID-19 und Schwangerschaftstests wurden „in bestimmten Räumen des Lagers Gefäße mit Flüssigkeiten und verschiedene Geräte gefunden“, so die Gerichtsdokumente. „Die Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde von Fresno County fanden außerdem Blut-, Gewebe- und andere Körperflüssigkeitsproben und Seren sowie Tausende von Fläschchen mit nicht gekennzeichneten Flüssigkeiten und mutmaßlichem biologischem Material.“

Nach der Untersuchung der Substanzen wies die CDC mindestens 20 infektiöse Erreger nach, darunter Coronavirus, HIV, Malaria, Hepatitis und Herpes.

Joe Prado, der stellvertretende Direktor der Gesundheitsbehörde von Fresno County, gab am 7. Juli bekannt, dass alle biologischen Agenzien in dem „nicht lizenzierten Labor“ vernichtet worden seien.

Überfüllte Mäusekäfige

Von den fast 1.000 Labormäusen, die in der Einrichtung gefunden wurden, lagen rund 200 tot in ihren Käfigen, als die Inspektoren vor Ort eintrafen. Einige der Mäuse schienen sich gegenseitig angegriffen zu haben. Das komme oft vor, wenn Nagetiere in überfüllten Käfigen und unter „unwürdigen Bedingungen“ leben, sagte Frau Harper.

„Sie standen unter großem Stress“, sagte sie.

Ein Tierarzt, der die Einrichtung inspizierte, „stellte fest, dass die Mäuse nicht krank aussahen“ und genehmigte die Tötung und Verbrennung von fast 800 Nagetieren im April, sagte sie.

„Sie wurden eingeschläfert, bevor die CDC auftauchte“, sagte Frau Harper.

Die Körper von fünf weiblichen und fünf männlichen Mäusen wurden jedoch in einer gekühlten Asservatenkammer der Polizei von Fresno aufbewahrt, wo sie auch heute noch liegen.

Keine der Mäuse – einschließlich der Proben – wurde jemals auf Corona-Antikörper getestet, weil „es keine Bedenken gab, dass sie zu diesem Zeitpunkt getestet werden müssten“, sagte Frau Harper.

Obwohl frühe Berichte darauf hindeuteten, dass die Labormäuse „gentechnisch manipuliert“ oder „biotechnisch manipuliert“ wurden, um COVID-19 aufzunehmen und zu übertragen, sagte Frau Harper, dass diese Information irreführend sei.

Sie sagte, es gebe keine Beweise dafür, dass COVID-19-Experimente in der Einrichtung in Reedley stattfanden. Und falls die Mäuse tatsächlich solche Antikörper in sich trugen, wahrscheinlich in Fresno mit dem Virus injiziert wurden, wenn überhaupt.

„Es gab keine Anzeichen dafür, dass hier in Reedley in irgendeiner Form an den Mäusen experimentiert wurde“, betonte Harper.

„Geheimes“ Labor

Prestige Biotech firmierte ursprünglich als Universal Meditech, Inc. in Fresno und erhielt am 20. März 2019 eine kalifornische Geschäftslizenz. Das war ein Jahr, bevor die Corona-Pandemie im Staat ausbrach.

Nachdem ein elektrischer Brand in der angemieteten Anlage in Fresno erhebliche Schäden verursacht hatte, zog das angeschlagene Unternehmen angesichts finanzieller Rückschläge und einer drohenden Zwangsräumung nach Reedley um. Eines von zwei Unternehmen, die die Anlage in Reedley gemietet hatten, erklärte sich bereit, ein leer stehendes Lager an Prestige Biotech unterzuvermieten.

„Das Unternehmen, von dem ich weiß, ist Prestige …, das hier einen Mietvertrag abgeschlossen hat. Aber sie waren vorher Universal Meditech“, sagte Frau Harper. „Sie hatten alles eingepackt und kamen nach Reedley. Sie waren also nicht wirklich hier in Reedley tätig“, sagte sie. „Das war vorher, und sie haben ihr Inventar hierher gebracht.“

Zu dem Material gehörten Corona-Tests und Schwangerschaftstestkits. Einige schienen von dem Unternehmen hergestellt zu sein, andere nicht, sagte sie.

„Ich glaube, sie haben sich eine erfolgreiche Marke angesehen und dann ihre Produkte nach deren Vorbild hergestellt, sodass es für mich schwer zu sagen ist, welche Produkte von ihnen stammen und welche sie vielleicht von einem anderen Unternehmen gekauft haben“, sagte Harper.

Es sieht nicht so aus, als ob die Testkits, die im Lager in Reedley gelagert wurden, dort hergestellt wurden, sagte sie.

„Einige dieser Testkits […] waren in Fresno und dann einige von ihnen, glaube ich, waren in Tulare [Stadt in Kalifornien] zu einem bestimmten Zeitpunkt,“ sagte sie. „Mir wurde gesagt, dass dieses Unternehmen eine Zeit lang von einem Ort zum anderen gezogen ist.“ Aber sie wisse nicht, ob es daran lag, dass sie expandierten oder ob sie wie in Fresno vertrieben wurden. „Aber hier in Reedley wurden sie schließlich von der örtlichen Behörde gestoppt.“

Reedly war scheinbar nur Zwischenlager

Aus den öffentlichen Aufzeichnungen geht hervor, dass das Unternehmen am 3. April 2019 in Nevada auf den Namen Zhaolin Wang registriert wurde, bevor Xiuqin Yao – der laut Harper in China ansässig ist – am 28. Mai 2021 Präsident des Unternehmens wurde.

Harper sagte, sie habe drei weibliche Angestellte – die alle Mandarin als Muttersprache sprachen – in der Anlage in Reedley befragt sowie einen Mann namens David He und eine Frau. Beide sagten, sie seien Berater für Prestige Biotech.

Das Unternehmen hat bei den laufenden Ermittlungen nicht gut mit den Behörden zusammengearbeitet, was zu dem Durchsuchungsbefehl geführt hat, sagte Frau Harper.

Es scheint, dass die Anlage in Reedley in erster Linie als Zwischenlager diente, während das Unternehmen nach einem anderen Standort in der Region Fresno suchte.

Öffentliche Sorge

Die öffentliche Sorge über das Biolabor ist groß. Harper zufolge beruhe diese jedoch auf Informationen, deren Wahrheitsgehalt noch nicht bestätigt wurde. Das sei auch der Grund, weshalb die Behörden längere Zeit mit einer öffentlichen Erklärung gewartet haben.

Außerdem sei es aufgrund der täglichen Entwicklungen bei den Ermittlungen, an denen mehrere Behörden beteiligt sind, schwierig, aktuelle Informationen zusammenzuführen und zu veröffentlichen, sagte sie.

Der Stadtrat von Fresno, Garry Bredefeld, hingegen hat die Behörden dafür kritisiert, dass sie mit den Ermittlungen fünf Monate lang nicht an die Öffentlichkeit gegangen sind, bis schließlich die „Mid Valley Times“ eine Geschichte über das Labor veröffentlichte, das seit Oktober 2022 illegal betrieben wird.

Die Lokalzeitung schrieb: „Vom 2. bis 4. Mai inspizierte eine Abteilung der CDC für selektive Erreger und Toxine die 850 I Street. Gerichtsdokumente bestätigen, dass die CDC dort potenziell infektiöse Stoffe gefunden hat. Dazu gehörten sowohl bakterielle als auch virale Erreger, darunter Chlamydien, E. Coli, Streptokokken-Pneumonie, Hepatitis B und C, Herpes 1 und 5 sowie Röteln. Die CDC fand auch Proben von Malaria“.

Der Stadtrat sagte: „Wenn wir nicht verstehen können, dass dies gefährlich ist, nachdem wir COVID durchgemacht haben und Millionen von Menschen gestorben sind, dann weiß ich nicht, was unsere gewählten Vertreter tun sollen, um […] das Volk zu vertreten“, sagte er. „Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, genau zu wissen, was Sie wissen, wann Sie es wussten und was Sie dagegen zu tun gedenken.“

In einer Pressemitteilung vom 29. Juli, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, bezeichnete Bredefeld das Labor in Reedley als „Wuhan 2.0“ und stellte in Frage, ob noch weitere illegale Labore im Bundesstaat oder in anderen Teilen des Landes betrieben werden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Beijing Focuses on US Bio Labs in Ukraine, Echoing Pandemic Disinformation Tactic“ (deutsche Bearbeitung nh)